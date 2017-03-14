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07:45 (мск), источник: Om1.ru

Тарифы на коммунальные услуги в Омске снова вырастут

За бурным обсуждением темы ОДН, омичи почти забыли об остальных тарифах на коммунальные услуги. А между тем они опять заметно увеличатся.

Источник: РИА "Новости"

На бюджете горожан это отразится ничуть не меньше, чем наболевшие расходы на общедомовые нужды. РЭК установила тарифы на 2017 год и, как утверждает ведомство, они как могли умерили «аппетиты» поставщиков ресурсов.

Например, из тарифов исключили расходы на проведение спартакиад для сотрудников и некоторые ненужные офисы. И всё равно размер коммунальной платы вырастет.

РЭК по традиции учла инфляцию и внутренние проблемы коммунальщиков, такие как износ сетей, снижение полезного отпуска продукции и множество других. Соответственно, всё это вновь будут оплачивать горожане, хотя даже официальные лица признают: эта система не оправдана и он неё нужно уходить.

— Есть и другой опыт, когда за основу, как образец, берётся наиболее успешное предприятие, которое эффективно работает и может установить оптимальный тариф, под него подстраиваются и остальные, — пояснил председатель РЭК Омской области Олег Голубев.

Как это можно сделать на практике, «Ва-банку» объяснил заслуженный энергетик РСФСР, почётный работник ЖКХ Николай Паршуков:

— Использование газа, как самого экономичного топлива для получения электроэнергии, экономически востребовано. Но необходимо не бездумно сжигать ценнейший ресурс в котельных, а с помощью газопоршневых установок получать высокоэффективный продукт — электричество с меньшей ценой, чем от «Интер РАО» на текущий период.

Но пока в Омске, как и в других городах России, происходит противоположный процесс. Поставщики ресурсов больше заинтересованы в том, чтобы обосновать необходимость повышения тарифа, чем снизить свои затраты и модернизировать оборудование.

Главное здесь — уложиться в пределы, допустимые законодательством. Предельно допустимый индекс — 6,7%. Впрочем, даже если уложиться не удалось, могут сделать исключение.

— Исключение составляет МП г. Омска «Тепловая компания», для которой депутатами было принято решение о согласовании порогового значения роста тарифов выше предельных, до 14,5%, со второго полугодия. На рост повлияла необходимость увеличить объём программы ремонта принятых в эксплуатацию бесхозяйных сетей, — говорится в официальном докладе РЭК.

В результате тарифы на услуги ЖКХ в регионе растут быстрее, чем зарплаты. Средний рост в квитанциях омичей составит около 4,5%. Стоимость услуг, как обычно, будет повышаться с 1 июля.

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