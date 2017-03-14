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07:47 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Производство сидра в Сибири выросло в 5 раз за счет фальсификата

Производителям поддельного сидра выгодно уклоняться от уплаты налогов.

Производство сидра и медовухи в регионах Сибири в 2016 году выросло в пять раз по сравнению с аналогичным показателем 2015 года — до 16,2 млн литров. Об этом сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования по СФО.

«Рост объемов производства обусловлен тем, что все чаще производители выпускают фальсифицированные сидры, что дешевле и проще, нежели производить натуральный напиток», — сообщил руководитель управления Алексей Крупин.

При анализе информации, содержащейся в федеральном реестре алкогольной продукции, специалисты обнаружили шесть организаций, которые используют при производстве сидров ароматизаторы, красители, экстракты и концентрированные соки, что противоречит основному понятию сидра, установленному Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». То есть эти организации выпускают не натуральный продукт, а его фальсификат, пояснили в Росалкогольрегулировании.

Производителям поддельного сидра выгодно уклоняться от уплаты налогов, утверждают авторы государственных проверок. В 2016 году акциз на производство слабоалкогольных напитков составлял 400 рублей за 1 литр продукции, производство сидра обошлось бы в 9 рублей пошлины на 1 литр.

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