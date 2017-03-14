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07:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

На 18,4 млрд рублей потяжелеет бюджет Иркутской области в марте

Доходы и расходы бюджета Иркутской области на 2017 год планируют увеличить.

Источник: Reuters

Соответствующие поправки к бюджету представила министр финансов региона Наталия Бояринова на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 13 марта. Доходы будут увеличены на 18,4 млрд рублей, из которых 8,6 млрд являются целевыми и 9,8 млрд — нецелевыми, а расходы — на 17,8 млрд. В итоге на 2017 год предлагается утвердить доходы в сумме 119,4 млрд рублей, расходы — 127,8 млрд рублей, дефицит — 8,4 млрд рублей.

Министр финансов рассказала, что одним из важнейших видов доходов регионального бюджета являются федеральные средства. «Напомню, когда в прошлом году мы принимали бюджет на трехлетний период, федерация еще не распределила объём дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов России. Цифры стали известны позже. И теперь предлагается дополнительно включить 5,6 млрд рублей. Таким образом, общий объём федеральных дотаций на выравнивание бюджета нашего региона составит 7,1 млрд рублей», — пояснила Наталия Бояринова. Эти деньги планируют направить на развитие дорожной сети (678,8 млн рублей в 2017 году), на обеспечение жильём отдельных категорий граждан (почти 1,8 млрд рублей на трехлетний период), строительство школ, в том числе в рамках программы «Большая перемена» (650 млн рублей), на реализацию программы формирования городской среды в муниципалитетах области (452 млн — из федерального бюджета и 232 млн — из регионального).

Министр также отметила, что налоги на прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и налоги на имущество организаций обеспечивают до 85% доходов регионального бюджета. В конце января в правительство Иркутской области поступил прогноз налоговиков о прогнозах поступлений основных налогов. В итоге в бюджет внесут 4,4 млрд налог на прибыль организации. А ещё 1,5 млрд рублей — налога на доходы физических лиц, причём, правительство Иркутской области, используя умеренно-оптимистический прогноз, предлагает увеличить объём НДФЛ на 2,8 млрд рублей. Акцизы на алкоголь дадут ещё 352 млн рублей. Однако часть налогов собрали меньше, чем рассчитывали, что связано с изменением регионального и федерального бюджетного законодательства. Например, на 1,1 млрд рублей уменьшатся поступления с организаций, которые воспользовались упрощённой системой налогообложения. Кроме того, казна недополучит 234 млн рублей от налога на имущество организаций и 358 млн рублей от налога на добычу полезных ископаемых.

Нецелевая часть доходов пойдёт на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на субсидии ресурсно-снабжающим организациям для замещения выпадающих доходов (543,7 млн), на меры социальной поддержки (624,6 млн), в том числе на выплаты семьям, имеющих детей (409 млн). Кроме того, предлагается увеличить на 1,2 млрд расходы на проведение капремонта в социальных учреждениях; на 3,5 млрд — увеличить доходы дорожного фонда с учетом переходящих остатков и средств из федерального бюджета; 1,5 млрд отдадут городам и районам.

Наталия Бояринова также сообщила, что при корректировках бюджета Иркутской области будет предусмотрено выделение дополнительных средств на восстановление средств дорожного фонда (100 млн рублей); на строительство бассейна в Усть-Куте (22,9 млн рублей); на развитие сельского хозяйства (100 млн рублей); на строительство ФАПа в селе Новогромово Черемховского района; на капремонт дома культуры в селе Грановщина Иркутского района (37,3 млн рублей); на ремонт сетей средней школы в деревне Харбатова Качугского района (3,5 млн рублей); на перенос начала строительства трёх школ — в селе Бирюсинка Тайшетского района, посёлке Куйтун, селе Покосное Братского района (по 50 млн рублей на трехлетний период).

Депутат Тимур Сагдеев поинтересовался, почему часть средств, которая была предусмотрена в бюджете Иркутской области на авиаперевозки в Тофаларию, была переведена на перевозки автомобильным транспортом. Он сказал, что жители отдалённой горной территории волнуются по этому поводу. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов пообещал «изучить вопрос».

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров, сказал, что члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве считают недостаточным выделение 100 млн рублей на сельское хозяйство. Он отметил, что поддержки требует сфера мясного и молочного животноводства, деньги нужны для лизинга сельскохозяйственной техники.

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка также заявил, что в бюджете заложено 124 млн рублей на утилизацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. По его мнению, это не целевое использование средств, поэтому он бы хотел изучить перераспределения этих денег на целевые направления. «Нам за год надо отремонтировать Усольский роддом, закончить строительство спортивной школы и отремонтировать 15 спортивных залов», — пояснил спикер. Председатель Контрольно-счетной палаты Ирина Морохоева ответила, что аудиторы изучат этот вопрос.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образования Иркутской области Зоя Масловская рассказала, что некоторым муниципалитетам не хватает средств, что может привести к невыплате зарплаты бюджетникам. Ассоциация намерена обратиться в областное правительство с просьбой предусмотреть деньги для городов и районов.

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