На 18,4 млрд рублей потяжелеет бюджет Иркутской области в марте
Доходы и расходы бюджета Иркутской области на 2017 год планируют увеличить.
Доходы и расходы бюджета Иркутской области на 2017 год планируют увеличить.
Соответствующие поправки к бюджету представила министр финансов региона Наталия Бояринова на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 13 марта. Доходы будут увеличены на 18,4 млрд рублей, из которых 8,6 млрд являются целевыми и 9,8 млрд — нецелевыми, а расходы — на 17,8 млрд. В итоге на 2017 год предлагается утвердить доходы в сумме 119,4 млрд рублей, расходы — 127,8 млрд рублей, дефицит — 8,4 млрд рублей.
Министр финансов рассказала, что одним из важнейших видов доходов регионального бюджета являются федеральные средства. «Напомню, когда в прошлом году мы принимали бюджет на трехлетний период, федерация еще не распределила объём дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов России. Цифры стали известны позже. И теперь предлагается дополнительно включить 5,6 млрд рублей. Таким образом, общий объём федеральных дотаций на выравнивание бюджета нашего региона составит 7,1 млрд рублей», — пояснила Наталия Бояринова. Эти деньги планируют направить на развитие дорожной сети (678,8 млн рублей в 2017 году), на обеспечение жильём отдельных категорий граждан (почти 1,8 млрд рублей на трехлетний период), строительство школ, в том числе в рамках программы «Большая перемена» (650 млн рублей), на реализацию программы формирования городской среды в муниципалитетах области (452 млн — из федерального бюджета и 232 млн — из регионального).
Министр также отметила, что налоги на прибыль организаций, налоги на доходы физических лиц и налоги на имущество организаций обеспечивают до 85% доходов регионального бюджета. В конце января в правительство Иркутской области поступил прогноз налоговиков о прогнозах поступлений основных налогов. В итоге в бюджет внесут 4,4 млрд налог на прибыль организации. А ещё 1,5 млрд рублей — налога на доходы физических лиц, причём, правительство Иркутской области, используя
Нецелевая часть доходов пойдёт на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; на субсидии
Наталия Бояринова также сообщила, что при корректировках бюджета Иркутской области будет предусмотрено выделение дополнительных средств на восстановление средств дорожного фонда (100 млн рублей); на строительство бассейна в
Депутат Тимур Сагдеев поинтересовался, почему часть средств, которая была предусмотрена в бюджете Иркутской области на авиаперевозки в Тофаларию, была переведена на перевозки автомобильным транспортом. Он сказал, что жители отдалённой горной территории волнуются по этому поводу. Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Артур Сулейменов пообещал «изучить вопрос».
Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка также заявил, что в бюджете заложено 124 млн рублей на утилизацию отходов Байкальского
Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образования Иркутской области Зоя Масловская рассказала, что некоторым муниципалитетам не хватает средств, что может привести к невыплате зарплаты бюджетникам. Ассоциация намерена обратиться в областное правительство с просьбой предусмотреть деньги для городов и районов.