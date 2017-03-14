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07:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальневосточники остались без виз в Испанию

Оформить визу жители ДФО теперь могут только в Москве.

Источник: Reuters

Жители Дальнего Востока на неопределенный срок лишены возможности оформить визу в популярную Испанию. Ситуация возникла из-за того, что МИД Испании сменил опытного провайдера шенгенских визовых услуг на новичка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Теперь жители Дальнего Востока не могут подать документы на оформление виз в Испанию по месту жительства. Ближайший и, главное, работающий визовый центр находится в Москве.

«Самый доступный для хабаровчан визовый центр теперь даже не в Новосибирске, а в Москве. Туда просто дешевле лететь. Визовый центр в Хабаровске не закрыт, он работает, но контракта на подачу документов для оформления визы в Испанию еще нет. Когда у нас начнут эти визы оформлять — никому не известно. Новый провайдер должен заключить контракты с визовыми центрами, настроить систему. Это коснулось не только России, многих других стран. Те, кто уже ранее купил билеты в Испанию, теперь вынуждены лететь в Москву для оформления виз, а это создает, конечно, большие неудобства», — рассказала представитель российского союза туриндустрии в Хабаровске Валентина Асеева ИА «Хабаровский край сегодня».

МИД Испании заменил многолетнего опытного провайдера шенгенских визовых услуг VFS Global на новичка в этой сфере — компанию BLS International Services. После этого прием документов на выдачу виз в Испанию одновременно прекратили визовые центры в 24 городах России. Подать документы российские туристы, желающие поехать в Испанию, могли в Москве и Санкт-Петербурге. Лишь в начале февраля текущего года офисы нового провайдера открылись еще в нескольких российских городах. Но не все из них до сих пор начали работу — не работает техника. В городах ДФО оформить визу в Испанию пока нельзя.

Между тем, жители Хабаровского края выбирая между отдыхом в Крыму и Испании, отдают предпочтение именно Испании.

«У нас есть клиенты, очень состоятельная семья, в прошлом году они брали ребенку путевку в Артек, а себе заказывали отель, самый дорогой. Ребенок, конечно, в восторге. Что и говорить — Артек сделали на высшем уровне. А вот родители остались не очень довольны. Они считают, что соотношение «цена — качество» в Крыму очень хромает. В этом году они купили тур в Испанию — и комфортнее, и дешевле», — рассказала директор хабаровского туристического агентства «Трэвэл Люкс-ДВ’Наталья Балашова.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 марта 2017 года Россию убрали из списка стран, граждане которых с 1 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года могли бесплатно оформить однократные туристические визы в Тайланд на срок пребывания более 30 дней.

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