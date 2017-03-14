Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется уже в этом году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Движение транспорта по Макаровскому мосту на время его реконструкции не будет ограничено.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Движение транспорта по Макаровскому мосту на время его реконструкции не будет ограничено.
Об этом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил
«Все модели прохода транспорта проработаны. Больших стеснений они вызвать не должны. Текущая ситуация и та, которая будет на период реконструкции, она сохранится. Большего дискомфорта, чем есть сейчас, опасаться не стоит», — отметил Белышев.
Он пояснил, что реконструкция представляет собой начало строительства нового моста, которое запланировано в три этапа. Работы первого этапа начнутся уже в этом году.
«То небольшое неудобство, которое мы получим в ближайшие два года, будет компенсировано иным качеством нового сооружения, которое получит город Екатеринбург», — подчеркнул