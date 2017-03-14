Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется уже в этом году

Об этом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил вице-мэр города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

«Все модели прохода транспорта проработаны. Больших стеснений они вызвать не должны. Текущая ситуация и та, которая будет на период реконструкции, она сохранится. Большего дискомфорта, чем есть сейчас, опасаться не стоит», — отметил Белышев.

Он пояснил, что реконструкция представляет собой начало строительства нового моста, которое запланировано в три этапа. Работы первого этапа начнутся уже в этом году.