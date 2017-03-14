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08:09 (мск), источник: УралПолит.ру

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется уже в этом году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта, ИА УралПолит.Ru. Движение транспорта по Макаровскому мосту на время его реконструкции не будет ограничено.

Об этом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на телеканале «41-Домашний» заявил вице-мэр города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.

«Все модели прохода транспорта проработаны. Больших стеснений они вызвать не должны. Текущая ситуация и та, которая будет на период реконструкции, она сохранится. Большего дискомфорта, чем есть сейчас, опасаться не стоит», — отметил Белышев.

Он пояснил, что реконструкция представляет собой начало строительства нового моста, которое запланировано в три этапа. Работы первого этапа начнутся уже в этом году.

«То небольшое неудобство, которое мы получим в ближайшие два года, будет компенсировано иным качеством нового сооружения, которое получит город Екатеринбург», — подчеркнул вице-мэр.

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Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется уже в этом году
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