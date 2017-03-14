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08:08 (мск), источник: VN.ru

Застройщик новосибирского аквапарка получил иск о банкротстве

Застройщик аквапарка ООО «Кварсис-Строитель» получил иск о банкротстве. Слушание дела пройдет 11 апреля в Арбитражном суде Новосибирской области. В прошлом году с исками к компании обратились еще две компании Новосибирска.

10 марта в Арбитражный суд Новосибирской области поступил иск о банкротстве к ООО «Кварсис-Строитель», застройщику самого большого аквапарка в России, введенного в эксплуатацию в Новосибирске в 2016 году.

Истцом является компания «Амис-Новосибирск», занимающаяся поставкой строительных и лакокрасочных материалов. Объем исковых заявлений от ООО «Амис-Новосибирск» в ООО «Кварсис-Строитель» на сайте Арбитражного суда не указан. Судебное заседание назначено на 11 апреля. Рассматривать дело будет судья пятого квалификационного класса Василий Зюков.

Напомним, в прошлом году после нескольких сроков переноса «Кварсис-Строитель» ввел в эксплуатацию новосибирский аквапарк «Аквамир». «Кварсис» известен и другими своими успешными проектами. В 2015 году компания сдала здание на улице Семьи Шамшиных высотой 102 метра, возглавившее ТОП-10 высоток Новосибирска. На сайте компании есть сведения о строительстве двух зданий премиум-класса и единственного за Уралом цеха бортового питания в аэропорту Толмачево.

Известно, что господдержка строительства аквапарка в 2015—2016 году составила 350 млн рублей, сообщает Федералпресс со ссылкой на пресс-службу правительства области. Эти деньги должны были покрыть процентные ставки полученных на строительство кредитов. Также летом 2015 года на стройке работало 7 студенческих отрядов, всего 95 человек.

В ноябре 2016 года, через несколько недель после открытия, аквапарк внезапно поднял цены на билеты. Стоимость посещения в выходные дни увеличилась с 1550 рублей для взрослых и 1350 для детей до 2200 и 1500 рублей соответственно. Владельцы аквапарка прокомментировали повышение цен необходимостью сделать соизмеримой разницу между посещением на целый день и на три часа. Вскоре после этого появилась информация о многомиллионных долгах у застройщика Новосибирского аквапарка.

2 ноября с иском к ООО «Кварсис-Строитель» обратились сразу две компании: ООО «Металлкомплект» подало иск на 2 млн руб. и ООО «Снабсибэлектро» — на 458,4 тыс. руб. Общая сумма долгов компании по всем искам на ноябрь 2016 года составила 11,5 млн руб., сообщает «Континент Сибирь».

В ООО «Кварсис-Строитель» корреспонденту «Континент Сибирь» ответили, что «на сегодняшний день компания не имеет каких-либо обязательств перед ООО «Амис-Новосибирск».

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