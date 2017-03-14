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08:01 (мск), источник: АиФ Омск

Известный омский мясной производитель Афанасенко подал на банкротство

Заявление о банкротстве индивидуального предпринимателя Юрия Афанасенко подано в Арбитражный суд Омской области.

Известный омский мясной производитель Афанасенко подал на банкротство, сообщает «ОмскЗдесь».

Заявление было подано самим бизнесменом. Причины, вынудившие пойти предпринимателя на такой шаг, неизвестны. По данным картотеки арбитража, имеется ряд дел, в которых ответчиком выступает ИП Афанасенко Ю. Е. Общая сумма предъявленных к нему требований составляет более 18 млн рублей.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России также опубликована информация о возбужденных исполнительных производствах в отношении предпринимателя на сумму 238 246 рублей.

Отметим, что Юрий Афанасенко является производителем полуфабрикатов из куриного мяса под собственным брендом. Его предприятие — одно из старейших в регионе.

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