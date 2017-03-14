Известный омский мясной производитель Афанасенко подал на банкротство, сообщает «ОмскЗдесь».

Заявление было подано самим бизнесменом. Причины, вынудившие пойти предпринимателя на такой шаг, неизвестны. По данным картотеки арбитража, имеется ряд дел, в которых ответчиком выступает ИП Афанасенко Ю. Е. Общая сумма предъявленных к нему требований составляет более 18 млн рублей.

На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов России также опубликована информация о возбужденных исполнительных производствах в отношении предпринимателя на сумму 238 246 рублей.

Отметим, что Юрий Афанасенко является производителем полуфабрикатов из куриного мяса под собственным брендом. Его предприятие — одно из старейших в регионе.