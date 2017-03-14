На стройплощадке музея в пойме реки Царица в Волгограде заработали камеры

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на сайте регионального комитета строительства размещен активный баннер под названием «Интерактивный музей «Россия. Моя история», кликнув на который можно получить доступ к трансляциям с камеры № 1 и камеры № 2.

Напомним, что в настоящее время на стройплощадке завершены работы «нулевого цикла», смонтированы бетонные колонны здания. «Уже возводятся наружные и внутренние кирпичные стены, на 50% выполнено устройство монолитного перекрытия кровли вспомогательных помещений, на 75% — смонтированы металлоконструкции. Планируется, что строительство объекта завершится в августе 2017 года», — добавили в администрации.

Площадь музея будет достигать 7 000 квадратных метров. В нем будут предусмотрены выставочные залы и лекторий на 130 мест. Музей одновременно сможет принимать до 600 человек. «В мультимедийной выставке воплотят самые современные технические решения: голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды», — подчеркнули в обладминистрации.