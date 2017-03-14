Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным мини-платьем
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
10 спорных вопросов о кофе
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
8Тайский День слона
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10:32 (мск), источник: АиФ Волгоград

На стройплощадке музея в пойме реки Царица в Волгограде заработали камеры

Веб-камеры начали транслировать онлайн-записи со строительной площадки интерактивного музея «Россия. Моя история», который возводят в пойме реки Царица в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, на сайте регионального комитета строительства размещен активный баннер под названием «Интерактивный музей «Россия. Моя история», кликнув на который можно получить доступ к трансляциям с камеры № 1 и камеры № 2.

Напомним, что в настоящее время на стройплощадке завершены работы «нулевого цикла», смонтированы бетонные колонны здания. «Уже возводятся наружные и внутренние кирпичные стены, на 50% выполнено устройство монолитного перекрытия кровли вспомогательных помещений, на 75% — смонтированы металлоконструкции. Планируется, что строительство объекта завершится в августе 2017 года», — добавили в администрации.

Площадь музея будет достигать 7 000 квадратных метров. В нем будут предусмотрены выставочные залы и лекторий на 130 мест. Музей одновременно сможет принимать до 600 человек. «В мультимедийной выставке воплотят самые современные технические решения: голограммы, сенсорные экраны, проекционный купол, видеопанели с трехмерными историческими реконструкциями, лайтбоксы, аудиогиды», — подчеркнули в обладминистрации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Юлии Самойловой хотят помочь выступить на Евровидении без инвалидного кресла
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь