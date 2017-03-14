Стала известна средняя зарплата в Башкирии
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане средняя зарплата в январе этого года составила 28 316 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 8 869 рублям.
УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Башкортостане средняя зарплата в январе этого года составила 28 316 рублей. Прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 8 869 рублям.
По данным выборочных обследований рабочей силы в среднем за ноябрь 2016 года — январь 2017 года, численность рабочей силы в республике превышает 2 млн человек. Такие сведения приводит Министерство труда и социальной защиты населения региона.
Как сообщало агентство «Башинформ», среднемесячная зарплата работников предприятий и организаций в регионе за
Увеличение заработной платы в целом за год произошло во всех отраслях.
Традиционно самые высокие зарплаты в сфере производства нефтепродуктов — в среднем 69 442 рубля, а также в сфере добычи полезных ископаемых — 53 665 рублей.
Те, кто занят в химическом производстве, в целом за 2016 год получили в среднем 43 311 рублей в месяц.
Также в пятерку самых высокодоходных видов экономической деятельности вошли «Финансовая деятельность» — 41 987 рублей в месяц и «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование» — 38 793 рубля.
При этом самые маленькие зарплаты получают те, кто занят в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви — 11 868 рублей, а также работники сельского и лесного хозяйства — 15 400.
В пятерку самых низкооплачиваемых отраслей также вошли: «Текстильное и швейное производство» — 15 788 рублей, «Гостиницы и рестораны» — 16 621, «Прочие производства» — 17 619 рублей.