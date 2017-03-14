Акселератор для предпринимателей Сибири и Урала стартовал в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Весенняя сессия бизнес-ускорителя А: СТАРТ начала работу в технопарке новосибирского Академгородка (Академпарке). В ускорителе принимают участие около 100 молодых предпринимателей из Сибири, Урала, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и других регионов, сообщила пресс-служба Академпарка.

«Участники весенней сессии бизнес-ускорителя — начинающие предприниматели из Новосибирска, Бердска, Абакана, Горно-Алтайска, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Москвы, Нижневартовска, Томска, Перми, Ханты-Мансийска, Челябинска и других городов. Претендентами на участие в акселераторе стали более 200 человек, к участию в А: СТАРТ приглашены около 100 предпринимателей», — говорится в сообщении.

А:СТАРТ — программа ускоренного развития бизнеса, которую с 2010 года Технопарк новосибирского Академгородка реализует дважды в год в областях IT, приборостроения, медицины, нано- и биотехнологий.