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11:34 (мск), источник: ТАСС

Акселератор для предпринимателей Сибири и Урала стартовал в Новосибирске

В программе принимают участие около 100 молодых предпринимателей.

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Весенняя сессия бизнес-ускорителя А: СТАРТ начала работу в технопарке новосибирского Академгородка (Академпарке). В ускорителе принимают участие около 100 молодых предпринимателей из Сибири, Урала, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и других регионов, сообщила пресс-служба Академпарка.

«Участники весенней сессии бизнес-ускорителя — начинающие предприниматели из Новосибирска, Бердска, Абакана, Горно-Алтайска, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Москвы, Нижневартовска, Томска, Перми, Ханты-Мансийска, Челябинска и других городов. Претендентами на участие в акселераторе стали более 200 человек, к участию в А: СТАРТ приглашены около 100 предпринимателей», — говорится в сообщении.

А:СТАРТ — программа ускоренного развития бизнеса, которую с 2010 года Технопарк новосибирского Академгородка реализует дважды в год в областях IT, приборостроения, медицины, нано- и биотехнологий.

Бизнес-ускоритель А: СТАРТ проходит 14—28 марта 2017 года в Технопарке новосибирского Академгородка при поддержке правительства Новосибирской области, мэрии Новосибирска, Новосибирского государственного университета, Фонда инфраструктурных и образовательных программ, наноцентра «СИГМА. Новосибирск», Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и т. д.

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