Новую школу в «Иннокентьевском» сдадут на полгода раньше срока

Новую школу в микрорайоне «Иннокентьевский» планируется сдать в конце 2017 года, что на полгода раньше первоначального срока. Об этом на сессии Горсовета рассказала глава департамента финансов мэрии Красноярска Ирина Хаснутдинова.

Выступая перед депутатами, руководитель департамента отметила, что на строительство школы будет выделено 622 млн рублей из федерального бюджета. Это позволит сдать объект раньше, чем первоначально предполагалось.

Также Хаснутдинова подчеркнула, что мэрия намерена построить еще две школы в Советском районе Красноярска. Планируется возвести объекты в Покровке и микрорайоне «Слобода Весны» вместимостью по 1280 мест каждый.

Напомним, строительство новой школы на ул. Молокова стартовало в конце прошлого года. На работы выделено более 800 млн рублей. Подрядчиком выступает компания «Культбытстрой».

Новая школа будет состоять из шести блоков переменной этажности. Кроме учебных кабинетов, в здании предусмотрены пищеблок, столовая, актовый зал на 490 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, а также 4 спортзала. Рядом со школой появится спортивная площадка и футбольное поле. Периметр будет огорожен металлическим забором.