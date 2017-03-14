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10:01 (мск), источник: АиФ Крым

Стрельбицкий озвучил цены на летний отдых в Крыму

Летом 2017 года отдохнуть в крымском отеле можно будет за 1,5 тыс — 8 тыс рублей/сутки.

В предстоящем летнем сезоне 2017 года отдохнуть в крымском отеле можно будет за 1,5 тыс — 8 тыс руб/сутки, заявил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий, передает ТАСС.

«В летнем сезоне средняя цена в санатории составит 2958 рублей, в эту цену включается базовое лечение, 3−4 разовое питание и проживание. Однокомнатная квартира — 1,5 тысячи рублей, если это квартира с евроремонтом, то это 2,5 тысячи. На малые отели цена около 3 тысяч рублей на двух человек в сутки, правда, без питания, но некоторые отели предлагают завтрак», — уточнил министр.

Стрельбицкий также рассказал, что в прошлом году количество туристов, выбирающих для отдыха частных сектор, увеличилось до 50%.

Отметим, что согласно его словам, в Крыму недостает отелей категории 3−4 звезды.

«В летний сезон 3−4 звезды предлагают цену 5610 рублей, цена по сравнению с 2016 годом поднята на 6−8%, четыре звезды сегодня предлагают 8163 рубля в среднем, что пока выше на 15% по сравнению с 2016 годом. И стоимость отелей пяти звезд находится на уровне Краснодарского края», — пояснил он.

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