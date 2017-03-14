ЦБ отозвал лицензию у банка «Нефтяной альянс»
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости/Прайм. Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Нефтяной альянс», говорится в сообщении регулятора.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости/Прайм. Банк России с 14 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Нефтяной альянс», говорится в сообщении регулятора.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал 207-е место в банковской системе РФ.