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09:05 (мск), источник: РИА Новости

Индия примет участие в «Технопроме-2017» как полноценный партнер

НОВОСИБИРСК, 14 мар — РИА Новости. Делегация Индии примет полноценное участие в форуме технологического развития «Технопром-2017» как партнер мероприятия, сообщил журналистам во вторник губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Источник: РИА Новости

Пятый международный форум научно-технологического развития «Технопром-2017», который будет посвящен тематике импортозамещения, пройдет в Новосибирске с 20 по 22 июня. Оргкомитет форума традиционно возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

«В этом году мы провели более обширную работу по привлечению международных партнеров. При активном участии МИД РФ были подготовлены предложения Индии и Белоруссии. Сегодня мы имеем официальное подтверждение от Индии об участии в форуме как партнера. Сейчас дорабатывается вопрос по делегации Белоруссии», — рассказал глава региона.

Городецкий сообщил, что подтверждается проведение в рамках форума первого заседания российского-индийского комитета по науке и технологиям, о котором в январе во время визита в Индию заявлял Рогозин.

Губернатор также отметил, что оргкомитет форума в настоящее время ведет работу с 43 странами по их возможному участию в форуме и отработке форматов участия. Впервые на «Технопроме» появятся регионы-партнеры. Это Татарстан и Севастополь, чьи делегации будут работать на форуме.

«Основная повестка форума будет посвящена двум темам. Первое — это использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Интеграция и диверсификация экономики через этот сегмент. Второе — это реализация концепции новой экономической политики России», — сообщил он.

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