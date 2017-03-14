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09:40 (мск), источник: Volga News

В ряде городов и районов губернии изменится график выплаты пенсий

С апреля текущего года в Самарской области будут изменены сроки выплаты пенсий для ряда получателей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Изменения коснутся жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов, получающих пенсии и социальные выплаты через банки. Деньги на их счета будут перечисляться не 14-го числа каждого месяца, как ранее, а на три дня позже — 17-го числа.

Пенсионерам, жителям других населенных пунктов области, получающим пенсии и выплаты через банки, средства как и раньше будут перечисляться 14 числа.

«В настоящее время около 41% получателей пенсии выбрали в качестве доставочной организации Почту России и 59% — кредитные организации. После индексации с 1 февраля 2017 г. страховых пенсий и социальных выплат на 5,4%, ежемесячно на выплату пенсий Отделение перечисляет более 12,5 млрд руб., из них, 7,5 млрд руб. — в кредитные организации. На Почте финансирование производится равномерно в течение всего выплатного периода с 5 по 25 число, так как Почта осуществляет и доставку пенсий на дом, и выплату через кассу. А в кредитные организации 99% финансирования направлялось одномоментно. Между тем количество пенсионеров, выбирающих банковские технологии для получения пенсий и социальных выплат, ежемесячно растет», — прокомментировала ситуацию управляющий ОПФР по Самарской области Анна Зайцева.

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