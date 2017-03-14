Чистая прибыль ПАО «Уралкалий» в 2016 году составила 1,4 млрд долларов США

Среди ключевых производственных показателей 2016 года отмечены следующие. Объем производства снизился на 5% по сравнению с 2015 годом и составил 10,8 млн тонн хлористого калия



Объем продаж снизился на 2% по сравнению с 2015 годом и составил 11,0 млн тонн хлористого калия. Ключевые финансовые показатели компании следующие.



Выручка снизилась на 27% по сравнению с 2015 годом и составила 2 278 млн долларов США. Чистая выручка2 снизилась на 30% по сравнению с 2015 годом и составила 1 851 млн долларов США. EBITDA3 снизилась на 38% по сравнению с 2015 годом и составила 1 183 млн долларов США. Рентабельность по EBITDA4 составила 64%. Чистая прибыль составила 1 427 млн долларов США. Средняя экспортная цена тонны хлористого калия на условиях FCA снизилась на 30% по сравнению с 2015 годом до уровня в 172 доллара США. Денежная себестоимость реализованной продукции выросла на 6% по сравнению с 2015 годом и составила 35 долларов США за тонну.



«Сложная конъюнктура, наблюдавшаяся на мировом калийном рынке в 1-й половине 2016 года, во многом определила его основные тенденции в этом году. Основные операционные показатели “Уралкалия” по итогам 2016 года являются объективным отражением этой ситуации, в которой Компания подтвердила статус дисциплинированного и клиентоориентированного производителя. Несмотря на сложную конъюнктуру рынка в прошлом году, мы убеждены в том, что в долгосрочной перспективе фундаментальные характеристики калийной отрасли будут устойчивыми. Мы по-прежнему готовы удовлетворять потребительский спрос и сохранять лидирующие позиции на ключевых рынках сбыта», — заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов, слова которого приводит пресс-служба компании.