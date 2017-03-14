Омский супермаркет «НоваТор» оштрафуют на 100 тысяч за подозрительную рыбу

Арбитражный суд Омской области оставил в силе административный штраф на сумму 100 тысяч рублей, который региональное управление Россельхознадзора выписало ООО «НоваТор».

Специалистов Россельхознадзора не устроили маркировочные ярлыки к рыбе в торговом зале. На них не была указана дата выработки. Помимо этого, у входа в производственный цех отсутствовал дезинфекционный мат. Это создавало условия для обсеменения продуктов патогенной микрофлорой.

Управление Россельхознадзора по Омской области:

— Также был установлен факт изготовления, реализации, перевозки и утилизации ООО «НоваТор» мясной продукции из свинины без декларирования соответствия в установленном порядке. Данное нарушение является одним из опасных факторов выпуска некачественной продукции, что может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан.

Как свидетельствуют документы арбитражного суда, речь идёт о магазине в здании № 69к3 по проспекту Мира.

Судья Сергей Ярковой посчитал доводы Россельхознадзора убедительными и оставил постановление об административном штрафе без изменений.