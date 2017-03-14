Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Общительным людям труднее похудеть
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
В России поменяли порядок оплаты вывоза мусора
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:09 (мск), источник: Om1.ru

Омский супермаркет «НоваТор» оштрафуют на 100 тысяч за подозрительную рыбу

Сотрудников Россельхознадзора также смутили вход в производственную зону и продукция из свинины.

Арбитражный суд Омской области оставил в силе административный штраф на сумму 100 тысяч рублей, который региональное управление Россельхознадзора выписало ООО «НоваТор».

Специалистов Россельхознадзора не устроили маркировочные ярлыки к рыбе в торговом зале. На них не была указана дата выработки. Помимо этого, у входа в производственный цех отсутствовал дезинфекционный мат. Это создавало условия для обсеменения продуктов патогенной микрофлорой.

Управление Россельхознадзора по Омской области:

 — Также был установлен факт изготовления, реализации, перевозки и утилизации ООО «НоваТор» мясной продукции из свинины без декларирования соответствия в установленном порядке. Данное нарушение является одним из опасных факторов выпуска некачественной продукции, что может повлечь угрозу жизни и здоровью граждан.

Как свидетельствуют документы арбитражного суда, речь идёт о магазине в здании № 69к3 по проспекту Мира.

Судья Сергей Ярковой посчитал доводы Россельхознадзора убедительными и оставил постановление об административном штрафе без изменений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омские депутаты обеспокоены острым дефицитом участковых
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
В Петербурге проложат выделенные полосы для трамваев
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Смольный выселит бизнесменов, имеющих долги за ЖКУ
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь