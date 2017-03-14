Новосибирский мелькомбинат продан московской компании за 315 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Имущество Новосибирского мелькомбината № 1, одного из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий за Уралом, продано на аукционе московской компании «Первый доходный дом» по цене в 315 млн рублей. Об этом говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Победитель аукциона — ООО “Первый доходный дом”. Цена, предложенная участником — 315 млн рублей», — говорится в сообщении. Первый доходный дом — компания, учрежденная московским предпринимателем Львом Третьяковым в 2014 году. Компания занимается операциями с недвижимостью.

В имущество входят 25 земельных участков общей площадью более 10,1 га, различные производственные, административные, хозяйственные корпуса и другие здания, автомобили и спецтехника, производственное и другое оборудование, а также исключительное право на торговый знак «Санчо Панса», под которым предприятие выпускает муку. Начальная цена аукциона составляла 300 млн рублей. Помимо «Первого доходного дома», в нем участвовало АО «Новосибирский мелькомбинат», арендующее площади предприятия.

Мелькомбинат, ранее входивший агрохолдинг «ОГО», инициировал процедуру банкротства в 2013 году. На тот момент, как ранее сообщалось, его долг превышал 3,7 млрд рублей. Основным кредитором является Россельхозбанк. В 2014 году мелькомбинат более полугода не работал по требованию Ростехнадзора, однако, как ранее сообщал ТАСС исполнительный директор предприятия Дмитрий Трубачев, с приходом нового инвестора предприятие было реконструировано, возобновило производство муки и достигло договоренностей с кредиторами.

Он подчеркивал, что процедуры банкротства формально должны идти, но они не повлияют на работу предприятия и не повлекут его продажу по частям.

«Новосибирский мелькомбинат № 1» был создан в 1940-е годы. Мощности предприятия составляют около 200 тыс. тонн муки в год, этого достаточно, чтобы полностью обеспечить мукой Новосибирск, а вместе с небольшими мукомольными предприятиями в районах — всю область. Помимо муки, мелькомбинат выпускает отруби, манную крупу и другую продукцию зернопереработки.