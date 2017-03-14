Омским присяжным заседателям купят 104 стула за полмиллиона рублей
Аукцион на освоение бюджетных денег пройдет уже на следующей неделе.
Аукцион на освоение бюджетных денег пройдет уже на следующей неделе.
Суды Омской области начали готовиться к важным изменениям в практике. Со следующего года районные и федеральные инстанции начнут рассматривать тяжкие преступления с присяжными. Управление Судебного департамента в Омской области уже начало подготовку к грядущим новшествам и массово закупает стулья для будущих присяжных.
Так на портале госзакупок появился тендер на изготовление 104 стульев с 3D гравировкой для омских присяжных заседателей. Всего из бюджета на стулья предполагается потратить 543 тысячи рублей.
Известны и требования к покупаемым стульям — на 78 из них должны располагаться порядковые номера от 1 до 6. Сами они должны быть изготовлены из массива березы, а сидения необходимо обтянуть