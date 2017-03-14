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09:48 (мск), источник: СуперОмск

Омским присяжным заседателям купят 104 стула за полмиллиона рублей

Аукцион на освоение бюджетных денег пройдет уже на следующей неделе.

Суды Омской области начали готовиться к важным изменениям в практике. Со следующего года районные и федеральные инстанции начнут рассматривать тяжкие преступления с присяжными. Управление Судебного департамента в Омской области уже начало подготовку к грядущим новшествам и массово закупает стулья для будущих присяжных.

Так на портале госзакупок появился тендер на изготовление 104 стульев с 3D гравировкой для омских присяжных заседателей. Всего из бюджета на стулья предполагается потратить 543 тысячи рублей.

Известны и требования к покупаемым стульям — на 78 из них должны располагаться порядковые номера от 1 до 6. Сами они должны быть изготовлены из массива березы, а сидения необходимо обтянуть эко-кожей. Поставщик товара станет известен уже 24 марта.

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