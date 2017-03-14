Омским присяжным заседателям купят 104 стула за полмиллиона рублей

Суды Омской области начали готовиться к важным изменениям в практике. Со следующего года районные и федеральные инстанции начнут рассматривать тяжкие преступления с присяжными. Управление Судебного департамента в Омской области уже начало подготовку к грядущим новшествам и массово закупает стулья для будущих присяжных.

Так на портале госзакупок появился тендер на изготовление 104 стульев с 3D гравировкой для омских присяжных заседателей. Всего из бюджета на стулья предполагается потратить 543 тысячи рублей.