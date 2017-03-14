Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Самой тяжелой женщине в мире сделали операцию на желудке
СМИ: уволен организатор ареста Улюкаева
Только сейчас открывается тайна смерти Николая Еременко
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Учения Росгвардии – это мощный ответ Анкаре: мнение эксперта
СМИ о причине массового бегства десантников из ВСУ
В моду вошли брюки-джоггеры: как их носить (фото)
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Фестиваль весны в Индии
09:50 (мск), источник: СуперОмск

В горсовете решили, сколько тратить на погребение почетных граждан Омска

Сегодня, 14 марта, комитет ОГС по вопросам местного самоуправления утвердил порядок и объемы финансирования погребения почетных граждан Омска.

Предполагается компенсировать расходы на похороны почетных граждан их родственникам, выделяя до 200 тысяч рублей на само погребение, поминки и оплату ритуальных услуг, до 80 тысяч на намогильный памятник и до 10 тысяч на мемориальную доску на доме, где перед смертью жил почетный гражданин. Кроме того, предполагается ежемесячно платить по 5 тысяч вдовам и вдовцам почетных граждан.

Однако, в обозначенной системе финансирования депутаты углядели коррупциогенный фактор из-за отсутствия определенной фиксированной суммы, которую разрешено потратить на похороны.

«Предлагаю какую-то фиксированную сумму, а то у нас почетные граждане одинаковые, а суммы будут на похороны разные», — привел свой аргумент депутат Леонид Михайленко.

Данное предложение поддержали, как и инициативу о включении индексации выделяемых на похоронные процессы средств.

Отметим, лишь за текущий год скончались двое почетных граждан Омска — Юрий Глебов и Бронислав Кононов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
SpaceX отложила запуск ракеты Falcon 9 из-за сильного ветра
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Петербург попал в десятку самых экологичных городов России
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь