В горсовете решили, сколько тратить на погребение почетных граждан Омска

Предполагается компенсировать расходы на похороны почетных граждан их родственникам, выделяя до 200 тысяч рублей на само погребение, поминки и оплату ритуальных услуг, до 80 тысяч на намогильный памятник и до 10 тысяч на мемориальную доску на доме, где перед смертью жил почетный гражданин. Кроме того, предполагается ежемесячно платить по 5 тысяч вдовам и вдовцам почетных граждан.

Однако, в обозначенной системе финансирования депутаты углядели коррупциогенный фактор из-за отсутствия определенной фиксированной суммы, которую разрешено потратить на похороны.

«Предлагаю какую-то фиксированную сумму, а то у нас почетные граждане одинаковые, а суммы будут на похороны разные», — привел свой аргумент депутат Леонид Михайленко.

Данное предложение поддержали, как и инициативу о включении индексации выделяемых на похоронные процессы средств.

Отметим, лишь за текущий год скончались двое почетных граждан Омска — Юрий Глебов и Бронислав Кононов.