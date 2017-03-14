В горсовете решили, сколько тратить на погребение почетных граждан Омска
Сегодня, 14 марта, комитет ОГС по вопросам местного самоуправления утвердил порядок и объемы финансирования погребения почетных граждан Омска.
Сегодня, 14 марта, комитет ОГС по вопросам местного самоуправления утвердил порядок и объемы финансирования погребения почетных граждан Омска.
Предполагается компенсировать расходы на похороны почетных граждан их родственникам, выделяя до 200 тысяч рублей на само погребение, поминки и оплату ритуальных услуг, до 80 тысяч на намогильный памятник и до 10 тысяч на мемориальную доску на доме, где перед смертью жил почетный гражданин. Кроме того, предполагается ежемесячно платить по 5 тысяч вдовам и вдовцам почетных граждан.
Однако, в обозначенной системе финансирования депутаты углядели коррупциогенный фактор
«Предлагаю
Данное предложение поддержали, как и инициативу о включении индексации выделяемых на похоронные процессы средств.
Отметим, лишь за текущий год скончались двое почетных граждан Омска — Юрий Глебов и Бронислав Кононов.