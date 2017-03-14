На интерактивную карту ямочного ремонта дорог Уфы поступило почти 300 заявок

Как сообщало агентство «Башинформ», реализация проекта «Интерактивная карта ямочного ремонта» стартовала в начале марта. Благодаря ему любой желающий может внести свой вклад в работу по ремонту городских улиц. Всё, что для этого нужно — оставить заявку, сделать отметку на карте и прикрепить к ней фотографию проблемного участка дороги. Информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ямочного ремонта.

По словам Камиля Юлаева, в каждом районе города назначены модераторы — ответственные за своевременную проверку карты, размещение на ней информации и ее передачи в администрацию города. Заявки без фото, точного указания места ямы, с неправильным описанием, а также относящиеся к району республики, модераторами отклоняются.

Пока сервис дорабатывается. Создается личный кабинет, где каждый заявитель сможет видеть свои обращения и их статус. Это повысит удобство контроля со стороны горожан. Кроме того, разрабатывается страница с более удобной статистикой выполненных работ. Также можно будет посмотреть непринятые заявки и узнать причины их отклонения.

В настоящее время аналогичная карта разрабатывается и по дворовым территориям, отметили в мэрии.