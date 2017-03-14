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09:51 (мск), источник: ИА Башинформ

На интерактивную карту ямочного ремонта дорог Уфы поступило почти 300 заявок

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На интерактивную карту ямочного ремонта дорог Уфы поступило около 300 заявок. По 119 из них ремонт уже выполнен. Дорожные работы по 81 заявке проведут в самое ближайшее время. Еще столько же заявок были отклонены модераторами из-за несоответствия правилам сервиса. Об этом на оперативном совещании в мэрии рассказал начальник информационно-аналитического управления Камиль Юлаев.

Как сообщало агентство «Башинформ», реализация проекта «Интерактивная карта ямочного ремонта» стартовала в начале марта. Благодаря ему любой желающий может внести свой вклад в работу по ремонту городских улиц. Всё, что для этого нужно — оставить заявку, сделать отметку на карте и прикрепить к ней фотографию проблемного участка дороги. Информация обрабатывается и передается дорожным службам для проведения ямочного ремонта.

По словам Камиля Юлаева, в каждом районе города назначены модераторы — ответственные за своевременную проверку карты, размещение на ней информации и ее передачи в администрацию города. Заявки без фото, точного указания места ямы, с неправильным описанием, а также относящиеся к району республики, модераторами отклоняются.

Пока сервис дорабатывается. Создается личный кабинет, где каждый заявитель сможет видеть свои обращения и их статус. Это повысит удобство контроля со стороны горожан. Кроме того, разрабатывается страница с более удобной статистикой выполненных работ. Также можно будет посмотреть непринятые заявки и узнать причины их отклонения.

В настоящее время аналогичная карта разрабатывается и по дворовым территориям, отметили в мэрии.

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