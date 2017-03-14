Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Общительным людям труднее похудеть
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Китаянка родила младенца-гиганта
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Российский корабль «отрезвил» весь украинский флот – СМИ
СМИ: раскрыт последний тайный шаг Обамы на посту
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Донбасс отделился от Киева государственной границей – глава ДНР
Кружево и "низ" бикини: фанаты критикуют Волочкову
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
16Неслабый пол
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:26 (мск), источник: ИА Башинформ

Ночной маршрут «Южный автовокзал — аэропорт «Уфа» не отменяется — Гостранс Башкирии

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе до 20 марта текущего года ночной маршрут № 101к «Южный автовокзал — Аэропорт» будет выполнять автобус большой вместимости марки «НефАЗ» ГУП «Башавтотранс», затем на направление выйдет малогабаритный транспорт марки «Мерседес».

Источник: РИА "Новости"

Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству.

«Это направление не отменяется. Транспорт будет ходить. В течение недели специалисты будут проводить исследование пассажиропотока, по результатам которого решится вопрос с частотой рейсов», — отметила пресс-секретарь Гостранса РБ Анастасия Сабликова.

Агентство «Башинформ» 13 марта опубликовало статью, где сообщалось, что предприятие «Башавтотранс» объявило о закрытии ночного маршрута пригородного автобуса № 101к. Рейсы оказались невыгодными для госперевозчика. Для столичного аэропорта эта новость стала сюрпризом. Отзывы пассажиров были положительными по поводу данного маршрута. Эксперт предложил найти компромисс: заменить большой автобус на малогабаритный.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эрдоган: Турции нужно пересмотреть отношения с Евросоюзом
Премьер Британии получила полномочия по запуску Brexit
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Страны НАТО под давлением США наращивают свои военные расходы
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Спорт
«Краснодар» обыграл «Локомотив» в матче чемпионата России Подопечные Игоря Шалимова прервали серию железнодорожников из шести матчей без поражений в РФПЛ
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
50 тысяч старых квартир выставили на продажу в Подмосковье
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь Теперь власти хотят маленькую Саглану наградить, а ее маму – лишить родительских прав.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь