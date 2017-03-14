Ночной маршрут «Южный автовокзал — аэропорт «Уфа» не отменяется — Гостранс Башкирии

Об этом агентству «Башинформ» сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкортостана по транспорту и дорожному хозяйству.

«Это направление не отменяется. Транспорт будет ходить. В течение недели специалисты будут проводить исследование пассажиропотока, по результатам которого решится вопрос с частотой рейсов», — отметила пресс-секретарь Гостранса РБ Анастасия Сабликова.

Агентство «Башинформ» 13 марта опубликовало статью, где сообщалось, что предприятие «Башавтотранс» объявило о закрытии ночного маршрута пригородного автобуса № 101к. Рейсы оказались невыгодными для госперевозчика. Для столичного аэропорта эта новость стала сюрпризом. Отзывы пассажиров были положительными по поводу данного маршрута. Эксперт предложил найти компромисс: заменить большой автобус на малогабаритный.