Закуски к пиву забракованы во Владивостоке

Россельхознадзор региона информирует, что в ходе лабораторных исследований в партии вяленой камбалы была обнаружена кишечная палочка, забракованы партии вяленой камбалы и мороженого мяса краба. Уровень бактериальной обсеменённости в рыбке был превышен в 60 раз, а вес партии составил 10 килограммов.

Партия варено-мороженого мяса краба была забракована во второй раз. Мясо краба было снято с реализации в торговом павильоне около Казанского моста во Фрунзенском районе Владивостока. В деликатесе обнаружена кишечная палочка и 43-кратное превышение максимально допустимого показателя бактериальной обсемененности. Вес партии всего 7 кг, но краб был расфасован по подложкам весом 300−400 граммов каждая. Так что деликатес мог нанести вред здоровью многих любителей морских деликатесов.