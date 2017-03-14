Закуски к пиву забракованы во Владивостоке
Массовое отравление любителей закусок под пиво предотвращено в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Массовое отравление любителей закусок под пиво предотвращено в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Россельхознадзор региона информирует, что в ходе лабораторных исследований в партии вяленой камбалы была обнаружена кишечная палочка, забракованы партии вяленой камбалы и мороженого мяса краба. Уровень бактериальной обсеменённости в рыбке был превышен в 60 раз, а вес партии составил 10 килограммов.
Партия