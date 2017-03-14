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10:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Закуски к пиву забракованы во Владивостоке

Массовое отравление любителей закусок под пиво предотвращено в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Россельхознадзор региона информирует, что в ходе лабораторных исследований в партии вяленой камбалы была обнаружена кишечная палочка, забракованы партии вяленой камбалы и мороженого мяса краба. Уровень бактериальной обсеменённости в рыбке был превышен в 60 раз, а вес партии составил 10 килограммов.

Партия варено-мороженого мяса краба была забракована во второй раз. Мясо краба было снято с реализации в торговом павильоне около Казанского моста во Фрунзенском районе Владивостока. В деликатесе обнаружена кишечная палочка и 43-кратное превышение максимально допустимого показателя бактериальной обсемененности. Вес партии всего 7 кг, но краб был расфасован по подложкам весом 300−400 граммов каждая. Так что деликатес мог нанести вред здоровью многих любителей морских деликатесов.

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