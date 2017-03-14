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10:03 (мск), источник: Nakanune.ru

Транспортные МУПы Екатеринбурга задолжали сотрудникам 10 миллионов рублей

Транспортные МУПы Екатеринбурга задолжали своим сотрудникам 10 млн руб. Руководителям предприятий внесены представления, они приглашены в прокуратуру.

Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на состоявшейся сегодня пресс-конференции сообщила прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

По ее словам, в этом году прокуратура уже проводила проверки ТТУ и МОАП, однако тогда информация о долгах перед сотрудниками не подтвердилась.

«Объективных данных о массовых увольнениях не было. Речь шла не о заработной плате, а о премиальной части. Это право, а не обязанность работодателя. Нарушений установлено не было», — отметила Светлана Кузнецова.

При этом, по ее словам, руководству МУПов были внесены предостережения о недопустимости нарушения законодательства. Однако в настоящее время надзорное ведомство вновь заинтересовалось МУПами Екатеринбурга в связи с публикациями в СМИ. Как уточнила Светлана Кузнецова, по состоянию на сегодня, транспортники задолжали своим сотрудникам порядка 10 млн руб. Речь идет о 1,7 тыс. сотрудниках, не был выплачен аванс за февраль этого года.

«Руководству внесено представление, они приглашены в прокуратуру», — уточнила Кузнецова.

Как сообщало Накануне.RU, в конце марта сотрудники МОАП и ТТУ Екатеринбурга выйдут на митинг против снижения и задержки зарплат.

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