Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
10 спорных вопросов о кофе
СМИ: США нашли способ увеличить расходы на армию на $54 млрд
В Сочи разразился скандал из-за недовольной подарком учительницы
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
Названы 10 самых непривлекательных для туристов городовСоставлен список из 10 городов, которые каждый путешественник предпочел бы оставить без посещения
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
СМИ: Орбакайте произвела фурор прозрачным мини-платьем
39-летняя звезда КВН похудела на 60 кг - СМИ
«Мне не стыдно»: женщины устроили смелый флешмоб в Сети
Какой парфюм запретили носить в общественных местах
5 фактов о здоровье сердца, которые нужно знать к 30 годам
Общительным людям труднее похудеть
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
8Тайский День слона
8На Сицилии извергается вулкан Этна
09:57 (мск), источник: АиФ Казань

Центробанк просит признать банкротом «Анкор Банк»

Центральный банк России просит признать банкротом «Анкор Банк», сообщается на сайте Арбитражного суда.

Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, иск поступил 10 марта 2017 года. Кредиторами по делу выступают Центральный банк РФ и Национальный банк по Республике Татарстан. В качестве третьей стороны по делу проходит «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Банка» 3 марта. Возмещение вкладчикам выплатит банк-агент ПАО «РГС Банк».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Я готова к тому, что меня будут бить». Девушка-боксер об издержках профессии
СМИ: пилот разбившегося Ту-154 сажал самолет на воду
Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы
Белый дом призвал не понимать буквально слова Трампа о прослушке
КНДР пригрозила США «беспощадным ударом»
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Мустафина расстанется с автомобилем, полученным за победу на ОИ
Запуск ракеты Falcon 9 отложен из-за погодных условий
Спорт
Министр спорта России обвинил Григория Родченкова в обмане Министр спорта России Павел Колобков встретился в Лозанне с руководителями Всемирного антидопингового агентства и Международной федерации легкой атлетики
Авто
В США механическая коробка спасла машину от угона Забавный случай произошел в американском городе Кливленд, где молодой угонщик был пойман полицией благодаря тому, что не умел водить машину на «механике»
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Так как иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ «Первый канал» завершил внутренний конкурсный отбор: Россию в Киеве будет представлять певица с ограниченными физическими возможностями Юлия Самойлова
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Какие прически вошли в моду этой весной (фото) Как уложить и покрасить волосы в полном соответствии с последними трендами, продемонстрировали парикмахеры, работавшие на модных показах сезона «весна–лето 2017».
Дети
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных Шведские ученые показали, что родители живут дольше бездетных. После 60 лет разница в продолжительности жизни ними в среднем составляет два года. Сильнее всего отличия наблюдаются у мужчин. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Epidemiology & Community Health.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь