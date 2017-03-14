Центробанк просит признать банкротом «Анкор Банк»
Центральный банк России просит признать банкротом «Анкор Банк», сообщается на сайте Арбитражного суда.
Центральный банк России просит признать банкротом «Анкор Банк», сообщается на сайте Арбитражного суда.
Согласно информации, опубликованной в картотеке арбитражных дел, иск поступил 10 марта 2017 года. Кредиторами по делу выступают Центральный банк РФ и Национальный банк по Республике Татарстан. В качестве третьей стороны по делу проходит «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, Центробанк отозвал лицензию у «Анкор Банка» 3 марта. Возмещение вкладчикам выплатит