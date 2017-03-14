Красноярских льготников поддержали на 16 млрд рублей
В дальнейшем особое внимание уделят формированию доступной среды.
В дальнейшем особое внимание уделят формированию доступной среды.
В 2016 году на меры социальной поддержки жителей Красноярского края направили около 16 млрд рублей. Выплаты и компенсации получили более 1 млн пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Об этом на ежегодной коллегии министерства социальной политики рассказала руководитель ведомства Галина Пашинова.
Она отметила, что главная задача на 2017 год — это поддержка более чем 30% населения края, которые объединяют в себя все
За последние три года в 183 объектах здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты, занятости населения в 46 муниципальных образования выполнены работы по доступности учреждений для инвалидов. В этом году еще 26 учреждений станут доступны для маломобильных красноярцев.
«Самое сложное и ответственное направление, которое во многом определяет социальную стабильность в крае, — это предоставление мер социальной поддержки. Анализ показывает, что численность получателей мер соцподдержки и уровень расходов на протяжении ряда лет существенно не меняются. Изменяется структура получателей: уменьшается число ветеранов войны, но увеличивается численность ветеранов труда края, пенсионеров без льготного статуса и детей в семьях, — рассказала
Добавим, в Красноярском крае услугами 158 учреждений социального обслуживания пользуются более 260 тысяч человек, из них 27 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальные услуги на дому.