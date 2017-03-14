Красноярских льготников поддержали на 16 млрд рублей

В 2016 году на меры социальной поддержки жителей Красноярского края направили около 16 млрд рублей. Выплаты и компенсации получили более 1 млн пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Об этом на ежегодной коллегии министерства социальной политики рассказала руководитель ведомства Галина Пашинова.

Она отметила, что главная задача на 2017 год — это поддержка более чем 30% населения края, которые объединяют в себя все социально-демографические группы. Кроме того, власти намерены усилить принцип адресности и нуждаемости. Особое внимание в текущем году уделят формированию доступной среды. «К решению данного вопроса необходимо подходить комплексно, нужно усилить контроль за качеством выполненных работ со стороны руководителей органов социальной защиты и глав районов», — подчеркнула министр.

За последние три года в 183 объектах здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной защиты, занятости населения в 46 муниципальных образования выполнены работы по доступности учреждений для инвалидов. В этом году еще 26 учреждений станут доступны для маломобильных красноярцев.

«Самое сложное и ответственное направление, которое во многом определяет социальную стабильность в крае, — это предоставление мер социальной поддержки. Анализ показывает, что численность получателей мер соцподдержки и уровень расходов на протяжении ряда лет существенно не меняются. Изменяется структура получателей: уменьшается число ветеранов войны, но увеличивается численность ветеранов труда края, пенсионеров без льготного статуса и детей в семьях, — рассказала вице-премьер. — Несмотря на общероссийскую тенденцию к снижению рождаемости, в крае сохраняется прирост населения. Этому способствует повышение рождаемости. За последние три года многодетных семей в крае стало больше на 30%».

Добавим, в Красноярском крае услугами 158 учреждений социального обслуживания пользуются более 260 тысяч человек, из них 27 тысяч граждан пожилого возраста и инвалидов получают социальные услуги на дому.