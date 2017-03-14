Новый мост через реку Куда в Иркутском районе построят в 2018 году
В Иркутском районе обсудили проект строительства нового моста через реку Куда.
В Иркутском районе обсудили проект строительства нового моста через реку Куда.
Новый мост через реку Куда на трассе Куда — Хомутово — Турская планируют начать строить в 2018 году. Как 14 марта 2017 года сообщила
Напомним, летом 2016 года в результате паводка мост был поврежден. В декабре представители местной и районной администраций открыли новый временный мост через реку Куда. Старую поврежденную конструкцию, на которой закрыто движение, снесут и построят на ее месте новый мостовой переход.