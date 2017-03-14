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10:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура Екатеринбурга проверит качество ремонта дорог. «Решается вопрос о возбуждении уголовных дел»

Прокуратура Екатеринбурга проверит качество ремонта дорог столицы Среднего Урала. Такая проверка уже проводилась в прошлом году, по ее итогам материалы направлены для возбуждения уголовных дел.

Об этом сегодня сообщила прокурор города Светлана Кузнецова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала прокурор Екатеринбурга, в 2016 году была проведена проверка по качеству ремонту «некоторых участков дорог».

«Материалы направлены для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Они находятся на рассмотрении», — рассказала Светлана Кузнецова.

Она также уточнила, что в ближайшее время будут организованы дополнительные проверки, поскольку «проблема действительно существует». В частности, речь идет о соответствие объемов финансирования качеству ремонта дорог.

Добавим, что в Екатеринбурге существует традиция укладывать асфальт в снег и дождь, а следующей весной наблюдать, как покрытие «тает» вместе со снегом.

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