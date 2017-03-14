Прокуратура Екатеринбурга проверит качество ремонта дорог. «Решается вопрос о возбуждении уголовных дел»

Об этом сегодня сообщила прокурор города Светлана Кузнецова, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала прокурор Екатеринбурга, в 2016 году была проведена проверка по качеству ремонту «некоторых участков дорог».

«Материалы направлены для решения вопроса о возбуждении уголовных дел. Они находятся на рассмотрении», — рассказала Светлана Кузнецова.

Она также уточнила, что в ближайшее время будут организованы дополнительные проверки, поскольку «проблема действительно существует». В частности, речь идет о соответствие объемов финансирования качеству ремонта дорог.

Добавим, что в Екатеринбурге существует традиция укладывать асфальт в снег и дождь, а следующей весной наблюдать, как покрытие «тает» вместе со снегом.