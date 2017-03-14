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09:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов на 15 марта

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Мэрия Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов с применением спецтехники на 15 марта.

В Октябрьском районе уборка дворов от снега пройдет на ул. Жукова, 2, 2/9, 2/10, 5, 7, 9; ул. Б. Бикбая, 23, 23/1; ул. Ю. Гагарина, 50, 50/1, 50/2; ул. Новоженова, 7, 7/1, 9/1; ул. Р. Зорге, 25, 43/1, 44/2, 46/1, 46/2, 46/3; ул. Парковая, 18/3; ул. Лесотехникума, 20, 22; ул. Российская, 98, 98/1; проспекте Октября, 142/4, 144/2; ул. 50 лет СССР, 48, 50.

В Кировском районе комплексная очистка дворов состоится завтра на ул. Гафури, 6; ул. Мингажева, 107; ул. Менделеева, 9/3; ул. Ст. Кувыкина, 9, 9а.

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