Сеть контроля для торговли. Покупатели смогут получать электронные чеки

Это нововведение в первую очередь нужно самому государству: контролировать финансовые потоки бизнеса станет легче.

Есть плюсы и для покупателей. Например, раньше бумажный чек можно было легко потерять, из-за чего возникали трудности с возвратом товара. Теперь же все чеки в электронном виде будут храниться в «облаке». Человек сможет в любое время запросить платёжный документ: его могут прислать на электронную почту.

Кроме того, через специальное мобильное приложение можно проверить правильность расчёта и, если допущено нарушение, пожаловаться в налоговое ведомство.

Штраф или аппарат?

«Сейчас в Ростовской области зарегистрировано около 2 тысяч онлайн-касс. Это 6% от всей контрольно-кассовой техники, действующей в регионе. Мы ожидаем, что к 1 июля таких устройств будет не менее 34 тысяч, — рассказал главный государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Ростовской области Вячеслав Диденко. — Мы призываем предпринимателей не затягивать модернизацию». Нужно уложиться в отведённый срок.

Тех, кто проигнорирует необходимость обновления, ждут довольно крупные штрафы, а в некоторых случаях даже приостановка деятельности на срок до 90 дней. При этом кассы иметь должны будут и те участники торгового рынка, которые раньше ими не пользовались. Речь идёт о предпринимателях, работающих по упрощённой системе налогообложения (или ЕНВД). Им на модернизацию дали чуть больше года — до июля 2018 года.

А вот при продаже газет и журналов, ценных бумаг, про­езд­ных документов, а также в столовых и буфетах, работающих в учебных заведениях, онлайн-кассы можно не использовать. То же самое касается и некоторых услуг: по ремонту обуви, уходу за детьми, больными и престарелыми людьми.

Вне зоны доступа

Среди предпринимателей между тем есть недовольные. Во-первых, обновление требует финансовых затрат: либо нужно купить новую технику, либо модернизировать старую. Да ещё и договор с оператором фискальных данных необходимо заключить.

Цены на новую технику называют самые разные — от 10 тысяч рублей и выше. При этом бизнесменов предостерегают: на волне модернизации пытаются сделать деньги не совсем добросовестные продавцы, которые искусственно завышают цены в два, а порой и в четыре раза. Да ещё и дополнительные услуги навязывают.

Что касается операторов фискальных данных, то официально таких организаций пять. Их список есть на сайте Федеральной налоговой службы России.

Во-вторых, онлайн-касса может работать только через интернет, а он сегодня есть не везде. Для некоторых населённых пунктов в правительстве Ростовской области сделали исключение. Речь идёт о небольших сёлах, станицах и хуторах. А вот как быть, например, маленьким городским магазинчикам продуктов, расположенным в частном секторе, где с доступом в сеть есть перебои?

«Я часто слышу о том, что на Дону уже везде есть 3G. Но сам много езжу по области и хорошо знаю, что с доступом в интернет есть проблемы», — комментирует бизнес-омбудсмен Олег Дереза.

По новым правилам в магазине человек может получить не только электронный чек, но и по старинке бумажный.

Вот только визуально он немного изменится. Поправки к закону предусматривают возможность проверки чека на его корректность и полноту данных через специальный интернет-портал. Адрес такого портала будет печататься на самих чеках.