Сеть контроля для торговли. Покупатели смогут получать электронные чеки
К июлю в магазинах появятся
К июлю в магазинах появятся
Это нововведение в первую очередь нужно самому государству: контролировать финансовые потоки бизнеса станет легче.
Есть плюсы и для покупателей. Например, раньше бумажный чек можно было легко потерять,
Кроме того, через специальное мобильное приложение можно проверить правильность расчёта и, если допущено нарушение, пожаловаться в налоговое ведомство.
Штраф или аппарат?
«Сейчас в Ростовской области зарегистрировано около 2 тысяч
Тех, кто проигнорирует необходимость обновления, ждут довольно крупные штрафы, а в некоторых случаях даже приостановка деятельности на срок до 90 дней. При этом кассы иметь должны будут и те участники торгового рынка, которые раньше ими не пользовались. Речь идёт о предпринимателях, работающих по упрощённой системе налогообложения (или ЕНВД). Им на модернизацию дали чуть больше года — до июля 2018 года.
А вот при продаже газет и журналов, ценных бумаг, проездных документов, а также в столовых и буфетах, работающих в учебных заведениях,
Вне зоны доступа
Среди предпринимателей между тем есть недовольные.
Цены на новую технику называют самые разные — от 10 тысяч рублей и выше. При этом бизнесменов предостерегают: на волне модернизации пытаются сделать деньги не совсем добросовестные продавцы, которые искусственно завышают цены в два, а порой и в четыре раза. Да ещё и дополнительные услуги навязывают.
Что касается операторов фискальных данных, то официально таких организаций пять. Их список есть на сайте Федеральной налоговой службы России.
«Я часто слышу о том, что на Дону уже везде есть 3G. Но сам много езжу по области и хорошо знаю, что с доступом в интернет есть проблемы», — комментирует
По новым правилам в магазине человек может получить не только электронный чек, но и по старинке бумажный.
Вот только визуально он немного изменится. Поправки к закону предусматривают возможность проверки чека на его корректность и полноту данных через специальный
На чеках можно будет печатать