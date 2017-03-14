После критики Президента уволены топ-менеджеры «СК-Фармация»

«По поручению Главы государства были освобождены от должностей не только глава компании “СК-Фармация”, но и все управляющие директора. Назначены новые управляющие директора. (…) Четыре управляющих директора и председатель были освобождены от занимаемых должностей. Итого пять человек», — сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Правительстве.

Как ранее сообщалось, Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства в начале февраля назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения — ТОО «СК-Фармация».

««Фармация» — единый дистрибьютор, которому государственные деньги даются, и он распределяет деньги на закуп. Это стало мафией. Они не дают возможность строить фармацевтические фабрики, — сказал Нурсултан Назарбаев.