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10:23 (мск), источник: Kazinform

После критики Президента уволены топ-менеджеры «СК-Фармация»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов прокомментировал увольнение руководства «СК-Фармация», которое Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подверг критике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«По поручению Главы государства были освобождены от должностей не только глава компании “СК-Фармация”, но и все управляющие директора. Назначены новые управляющие директора. (…) Четыре управляющих директора и председатель были освобождены от занимаемых должностей. Итого пять человек», — сказал Елжан Биртанов, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Правительстве.

Как ранее сообщалось, Президент РК Нурсултан Назарбаев в ходе расширенного заседания Правительства в начале февраля назвал коррумпированной деятельность Единого дистрибьютора по закупу лекарственных средств и изделий медицинского назначения — ТОО «СК-Фармация».

««Фармация» — единый дистрибьютор, которому государственные деньги даются, и он распределяет деньги на закуп. Это стало мафией. Они не дают возможность строить фармацевтические фабрики, — сказал Нурсултан Назарбаев.

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