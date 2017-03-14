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10:30 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске идет подготовка к ремонту дорог

Дорожное управление челябинской мэрии совместно с представителями ГИБДД, ЗАО «Южуралмост» и администраций районов проведут рейд по дорогам города, чтобы выявить наиболее проблемные участки, сообщает пресс-служба городской администрации.

Источник: Uralpress.ru

Полученные данные лягут в основу графика проведения работ на текущий сезон.

Отметим, в данный момент в Челябинске уже ведутся работы по укладке «холодного» асфальта и литого асфальтобетона. Такие технологии позволяют производить ремонт дорожного полотна ранней весной, однако считаются менее долговечными, в отличие от классических.

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