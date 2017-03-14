В Челябинске идет подготовка к ремонту дорог
Дорожное управление челябинской мэрии совместно с представителями ГИБДД, ЗАО «Южуралмост» и администраций районов проведут рейд по дорогам города, чтобы выявить наиболее проблемные участки, сообщает
Дорожное управление челябинской мэрии совместно с представителями ГИБДД, ЗАО «Южуралмост» и администраций районов проведут рейд по дорогам города, чтобы выявить наиболее проблемные участки, сообщает
Полученные данные лягут в основу графика проведения работ на текущий сезон.
Отметим, в данный момент в Челябинске уже ведутся работы по укладке «холодного» асфальта и литого асфальтобетона. Такие технологии позволяют производить ремонт дорожного полотна ранней весной, однако считаются менее долговечными, в отличие от классических.