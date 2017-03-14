Росавтодор проверит после зимы состояние дорог в регионах

Федеральное дорожное агентство проверит состояние перезимовавших дорог, которые в 2016 году были отремонтированы за счет средств системы «Платон», в 40 городах и регионах России. Эксперты оценят состояние и качество более 1000 километров. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков, сообщили в Росавтодоре.

Проверки пройдут на региональных дорогах в республиках Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Пермском крае, Еврейской АО, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Омской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, а также улично-дорожной сети Петрозаводска, Сыктывкара, Перми, Архангельска, Владимира, Волгограда, Вологды, Калуги, Кирова, Омска, Орла, Ростова-на-Дону, Рязани, Самары, Тольятти, Саратова, Челябинска, Екатеринбурга, Твери и Бологое.

Напомним, в 2016 году бюджеты регионов России получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.

Как сообщало ИА REGNUM, данная практика с 2017 года будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его целевыми показателями является снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году — на 50%, в 2025 году — на 85%. Кроме того, увеличится доля протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества региональных дорог в 2018 году — не менее 50% и в 2025 году — 85%.