Росавтодор проверит после зимы состояние дорог в регионах
Будут проверены трассы, которые были отремонтированы за счет средств системы «Платон».
Будут проверены трассы, которые были отремонтированы за счет средств системы «Платон».
Федеральное дорожное агентство проверит состояние перезимовавших дорог, которые в 2016 году были отремонтированы за счет средств системы «Платон», в 40 городах и регионах России. Эксперты оценят состояние и качество более 1000 километров. Все дороги, на которых выявят нарушения, будут приведены в порядок за счет самих подрядчиков, сообщили в Росавтодоре.
Проверки пройдут на региональных дорогах в республиках Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Удмуртия, Пермском крае, Еврейской АО, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Кировской, Костромской, Омской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тверской, Челябинской областях, а также
Напомним, в 2016 году бюджеты регионов России получили за счет сборов системы «Платон» на ремонт дорог и мостов 22,9 млрд рублей. Благодаря первым сборам системы «Платон», удалось отремонтировать более 1000 километров самых проблемных дорог в 40 регионах и городах.
Как сообщало ИА REGNUM, данная практика с 2017 года будет продолжена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Его целевыми показателями является снижение числа мест концентрации ДТП на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.) в 2018 году — на 50%, в 2025 году — на 85%. Кроме того, увеличится доля протяженности отремонтированных и соответствующих стандартам качества региональных дорог в 2018 году — не менее 50% и в 2025 году — 85%.