Эксперт: Новосибирская область находится на втором месте в РФ по количеству долгостроев

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Новосибирская область с 53 долгостроями занимает второе место в России по количеству проблемных объектов, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС президент саморегулируемой организации (СРО) «Строители Сибирского региона» Александр Савельев.

На первом месте, по данным эксперта, расположилась Москва. «Цифра по долгостроям не является постоянной — сейчас это 53−54 проблемных объекта, причем в Новосибирске — более 40 объектов. Мы лидируем в СФО (Сибирском федеральном округе — прим. ТАСС), и более того, занимаем второе место в Российской Федерации после Москвы», — сказал Савельев.

По данным департамента градостроительной политики города Москвы, в столице на начало марта 2017 года был зарегистрирован 281 долгострой.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о планах сдать в 2017 году десять недостроенных объектов в городе. В 2016 году в Новосибирской области было сдано 16 долгостроев.

Ассоциация Региональное отраслевое объединение работодателей СРО Строителей Сибирского региона создана в 2009 году. Внесена Ростехнадзором в реестр строительных СРО. Объединяет организации, занимающиеся строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов капитального строительства.