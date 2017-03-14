Бывший сотрудник «Хабаровскгражданпроекта»: В институте никого не осталось, всех сократили

Процедура банкротства на КГУП «Хабаровскгражданпроект» перешла в стадию конкурсного производства. Предприятие практически обезлюдело — почти 150 штатных сотрудников были уволены в конце февраля этого года. Сейчас на «Хабаровскгражданпроекте» работает конкурсный управляющий, который пытается рассчитаться с долгами и восстановить работу института, сообщает портал «Губерния».

Бывшие сотрудники института «Хабаровскгражданпроект» обратились в редакцию портала с жалобами на долги по зарплате. Пять лет назад на краевом предприятии работало 450 человек, однако с 2012 по 2016 год количество сотрудников уменьшилось в три раза — одних сократили, других отправили в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Оставшиеся 150 специалистов продолжали работать на протяжении всего прошлого года, однако, по их словам, денег с весны 2016-го они не видели. Общая сумма задолженности по зарплате составляет порядка 32 млн рублей.

«Сейчас в институте никого не осталось, с 13 по 20 февраля нас всех сократили, остался только конкурсный управляющий, его бухгалтер, которого он привел, его кадровик и его заместитель, — рассказала теперь уже бывший начальник архитектурно-технологического отдела института Елена Эрдыш. — Это связано с тем, что в декабре суд принял решение прекратить процедуру оздоровления и перейти к конкурсному [производству]. При этом мы на протяжении последнего года еще работали на трехдневной рабочей неделе, выполняли проекты. Мы делали фундамент для памятника Василевскому, принимали участие в реконструкции набережной, были на субподряде у “Дальгипроводхоза” и заканчивали третью очередь перинатального центра, но денег не видели. Сейчас у нас несколько проблем: задолженность по зарплате почти за год, плюс выходные пособия, плюс отпускные; ныне бесхозный архив, в котором множество уникальных проектов, много ценной информации, есть даже документы секретного отдела — и все это где-то надо хранить; и в целом нужно спасти предприятие, потому что нельзя просто так развалить такой сильный проектный институт».

Другой специалист института, заместитель генерального директора Павел Борейко, сообщил корреспонденту портала, что процедура оздоровления не дала результатов: из-за нехватки денег «Хабаровскгражданпроект» не смог участвовать в тендерах.

«Из-за процедуры мы не могли получить кредит в банке. Из-за этого у нас не было свободных денежных средств для обеспечения заявок, мы не могли участвовать в торгах и получать новые контракты. Так, к примеру, произошло с дворцом самбо, который мы хотели взять в работу: там для обеспечения нужно было 4 млн рублей», — прокомментировал собеседник.

Павел Борейко добавил, что на предприятии неоднократно проходили проверки, которые выявили признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим даже было возбуждено уголовное дело.

Мнением о ситуации с банкротством «Хабаровскгражданпроекта» поделился конкурсный управляющий Алексей Дзюба, который сократил штат института и сейчас занимается продажей имущества КГУП для погашения долгов.

«Известно, что бывшее руководство не платило налоги и налоговая обратилась в суд. В частности, руководитель удерживал из зарплат своих сотрудников НДФЛ и направлял эти деньги не в бюджет, а на нужды предприятия, хотя это незаконно. Вина [экс-руководителя] в этом, возможно, есть, но нельзя сказать, что один человек развалил предприятие — это длительное действо, и началось оно еще в 2012 году. Когда я начал работать, то неоднократно общался с [представителями Минстроя и Минимущества края], просил помочь, дать предприятию контракт. Говорил, что можно выйти из процедуры, пойти на мировое соглашение, но ничего не было сделано. Сейчас правительство говорит, что разрабатывает какие-то мероприятия, идут совещания. В 2015 году цена вопроса была 2,5 млн рублей, которые стали основанием для процедуры банкротства. Летом прошлого года [долг предприятия] был уже 16 млн, а сейчас — уже 90 млн рублей. На вопрос, где они были раньше, чиновники поводят плечами и ссылаются на косность бюрократической машины. Но я рад, что хоть сейчас есть какие-то подвижки, потому что есть очень хорошие шансы на восстановление предприятия», — сообщил Алексей Дзюба.

По словам управляющего, сейчас в истории с якобы преднамеренным банкротством института разбираются полицейские, следователи и прокуратура. Если виновные будут установлены, конкурсный управляющий сможет через суд привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам «Хабаровскгражданпроекта». По прогнозам Алексея Дзюбы, к концу года на предприятии должны будут погасить все долги, и тогда появится шанс вновь наладить работу института.