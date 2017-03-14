Бывший сотрудник «Хабаровскгражданпроекта»: В институте никого не осталось, всех сократили
В феврале работы на краевом предприятии лишились около 150 человек.
В феврале работы на краевом предприятии лишились около 150 человек.
Процедура банкротства на КГУП «Хабаровскгражданпроект» перешла в стадию конкурсного производства. Предприятие практически обезлюдело — почти 150 штатных сотрудников были уволены в конце февраля этого года. Сейчас на «Хабаровскгражданпроекте» работает конкурсный управляющий, который пытается рассчитаться с долгами и восстановить работу института, сообщает портал «Губерния».
Бывшие сотрудники института «Хабаровскгражданпроект» обратились в редакцию портала с жалобами на долги по зарплате. Пять лет назад на краевом предприятии работало 450 человек, однако с 2012 по 2016 год количество сотрудников уменьшилось в три раза — одних сократили, других отправили в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением. Оставшиеся 150 специалистов продолжали работать на протяжении всего прошлого года, однако, по их словам, денег с весны 2016-го они не видели. Общая сумма задолженности по зарплате составляет порядка 32 млн рублей.
«Сейчас в институте никого не осталось, с 13 по 20 февраля нас всех сократили, остался только конкурсный управляющий, его бухгалтер, которого он привел, его кадровик и его заместитель, — рассказала теперь уже бывший начальник
Другой специалист института, заместитель генерального директора Павел Борейко, сообщил корреспонденту портала, что процедура оздоровления не дала результатов:
«Из-за процедуры мы не могли получить кредит в банке.
Павел Борейко добавил, что на предприятии неоднократно проходили проверки, которые выявили признаки преднамеренного банкротства. В связи с этим даже было возбуждено уголовное дело.
Мнением о ситуации с банкротством «Хабаровскгражданпроекта» поделился конкурсный управляющий Алексей Дзюба, который сократил штат института и сейчас занимается продажей имущества КГУП для погашения долгов.
«Известно, что бывшее руководство не платило налоги и налоговая обратилась в суд. В частности, руководитель удерживал из зарплат своих сотрудников НДФЛ и направлял эти деньги не в бюджет, а на нужды предприятия, хотя это незаконно. Вина [экс-руководителя] в этом, возможно, есть, но нельзя сказать, что один человек развалил предприятие — это длительное действо, и началось оно еще в 2012 году. Когда я начал работать, то неоднократно общался с [представителями Минстроя и Минимущества края], просил помочь, дать предприятию контракт. Говорил, что можно выйти из процедуры, пойти на мировое соглашение, но ничего не было сделано. Сейчас правительство говорит, что разрабатывает
По словам управляющего, сейчас в истории с якобы преднамеренным банкротством института разбираются полицейские, следователи и прокуратура. Если виновные будут установлены, конкурсный управляющий сможет через суд привлечь их к субсидиарной ответственности по долгам «Хабаровскгражданпроекта». По прогнозам Алексея Дзюбы, к концу года на предприятии должны будут погасить все долги, и тогда появится шанс вновь наладить работу института.