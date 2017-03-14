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11:04 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области на заводе сокращают тысячу человек

В Свердловской области после закрытия предприятия ЗАО «ПО Режникель» сократят почти тысячу человек. Часть из них трудоустроят, но предоставить сразу всем рабочие места не удастся. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, передает корреспондент Накануне.RU.

Заместитель директора департамента по труду и занятости населения рассказала, что на предприятии «Режникель» работают 917 человек. Из-за падения цен на никель собственники приняли решение о консервации предприятия, которое входит в челябинский холдинг «Уралейникель».

Сокращать на предприятии планируют всех, но на начальном этапе останется часть людей, которые будут завершать работы по консервации. Наталия Бордюгова отметила, что трудоустроить всех сразу не получится, потому что «в Реже вакансий не так много». В службе занятости будут предлагать для работников какие-то другие возможности, например, переезд в другие места.

«Мы прекрасно понимаем, что за 1−2 дня ситуация не решится. В службе занятости готовы, что придет много людей. Люди, которых будут сокращать, делятся на несколько групп: на предприятии работает часть пенсионеров, которые выйдут на пенсию, часть людей, которые, предположительно, будут претендовать на досрочную пенсию», — рассказала Наталия Бордюкова.

Сейчас, по словам Бордюговой, сотрудники службы занятости ежедневно выезжают на «Режникель» для проведения консультаций и оказания психологической помощи. Также в службе предоставят возможность профессионального переобучения для людей, готовых к этому.

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