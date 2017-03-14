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10:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Парламент Башкирии установит максимальные налоговые льготы 23 марта

УФА, 14 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Максимальный размер льготы на прибыль организаций парламентарии Башкортостана могут установить 23 марта.

На эту дату Президиум Госсобрания РБ назначил пленарное заседание. Законопроект предусматривает снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для инвесторов до 12,5 процента на 2017−2020 годы. Установление максимального размера льготы направлено на сохранение объемов льгот по налогу на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим капитальные вложения в регионе, в целях развития инвестиционной привлекательности. Инициатива подготовлена к принятию в целом.

Депутаты Госсобрания рассмотрят порядка 30 региональных законопроектов. Наиболее актуальные из них — изменение в законодательство о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Действующий документ предлагается дополнить новыми видами деятельности, при осуществлении которых органы государственной власти могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь идет о сохранении и пропаганде семейных ценностей, укреплении семейных отношений, развитии форм работы по повышению статуса института семьи.

Парламентарии намерены изменить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Доходы бюджета Фонда на 2017 год увеличены на 67 684,9 тысячи рублей и составят 40 717 144,8 тысячи. Объем дефицита бюджета Фонда в сумме 83 966,5 тысячи рублей. Источником покрытия дефицита бюджета Фонда в 2017 году являются остатки средств на начало года.

Депутаты продолжат работу над совершенствованием законодательства по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также к туристским ресурсам, архивам, торговым объектам, государственным учреждениям службы занятости и медицинским организациям.

Парламентарии планируют принять в целом изменения в региональный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В новой редакции устанавливаются дополнительные гарантии в отношении прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на образование. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся по очной форме обучения за счет средств бюджета Республики Башкортостан или местных бюджетов, переводятся на полное государственное обеспечение до завершения обучения. Они будут получать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, обеспечиваться бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

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