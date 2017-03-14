Парламент Башкирии установит максимальные налоговые льготы 23 марта

На эту дату Президиум Госсобрания РБ назначил пленарное заседание. Законопроект предусматривает снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций для инвесторов до 12,5 процента на 2017−2020 годы. Установление максимального размера льготы направлено на сохранение объемов льгот по налогу на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим капитальные вложения в регионе, в целях развития инвестиционной привлекательности. Инициатива подготовлена к принятию в целом.

Депутаты Госсобрания рассмотрят порядка 30 региональных законопроектов. Наиболее актуальные из них — изменение в законодательство о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Действующий документ предлагается дополнить новыми видами деятельности, при осуществлении которых органы государственной власти могут оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям. Речь идет о сохранении и пропаганде семейных ценностей, укреплении семейных отношений, развитии форм работы по повышению статуса института семьи.

Парламентарии намерены изменить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Доходы бюджета Фонда на 2017 год увеличены на 67 684,9 тысячи рублей и составят 40 717 144,8 тысячи. Объем дефицита бюджета Фонда в сумме 83 966,5 тысячи рублей. Источником покрытия дефицита бюджета Фонда в 2017 году являются остатки средств на начало года.

Депутаты продолжат работу над совершенствованием законодательства по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам, а также к туристским ресурсам, архивам, торговым объектам, государственным учреждениям службы занятости и медицинским организациям.