Проект «Карта гостя Крыма» будет запущен летом 2017 года

«Карта гостя Крыма» позволит ее владельцам единоразово бесплатно посещать объекты показа. В Крыму более 11 тысяч таких объектов.

Кроме того, туристы смогут рассчитывать на скидку при размещении в санаториях и отелях, при обслуживании в объектах питания, досуга, в транспорте.

По словам Елены Юрченко, это уже не первая попытка создать в Крыму подобную карту, но на этот раз «вся база для создания была тщательно подготовлена и осталось только стартовать».

Подобные карты существуют во многих туристических центрах мира. За фиксированную плату путешественник получает возможность без очереди и без покупки билетов пройти в главные достопримечательности, получить скидки в ресторанах и гостиницах.

В России подобные карты — MoscowCityPassи St. PetersburgCityPass- работают пока только в Москве и Санкт-Петербурге, за прошлый год по этим картам две столицы посетило более 50 000 туристов.

Презентация «Карты гостя Крыма» прошла в рамках межрегиональной конференции «Настоящая Россия», которая уже в четвертый раз проходит на «Интурмаркете» — одной из главных туристских выставок страны, проходящих при официальной поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по туризму, а также федеральных служб и профессиональных организаций.