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13:18 (мск), источник: Калининград.Ru

В регион не пустили 20 тонн мороженой рыбы из Тульской области

Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион крупную партию мороженой рыбы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Источник: Калининград.Ru

Товар массой 20 тонн везли из Тульской области. Во время осмотра груза инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований.

Специалисты выявили несоответствие наименования продукции, указанной в свидетельстве, фактическому названию груза, написанному на палетных листах. Учитывая и другие противоречия, груз вернули отправителю.

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