В регион не пустили 20 тонн мороженой рыбы из Тульской области
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион крупную партию мороженой рыбы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион крупную партию мороженой рыбы. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Товар массой 20 тонн везли из Тульской области. Во время осмотра груза инспекторы обнаружили нарушение ветеринарных требований.
Специалисты выявили несоответствие наименования продукции, указанной в свидетельстве, фактическому названию груза, написанному на палетных листах. Учитывая и другие противоречия, груз вернули отправителю.