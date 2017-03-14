Новосибирская область получит 530 млн рублей на строительство двух школ

В Новосибирской области уже в 2017 году планируется строительство двух новых школ на средства федерального бюджета — в текущем году региону будет предоставлена субсидия в размере 530 млн рублей. Как сказали ИА REGNUM в новосибирском правительстве, объем ассигнований из областного бюджета на данные объекты в 2017 году составит 285,38 млн рублей.

Новые школы должны появиться в Первомайском районе города Новосибирска и в городе Обь Новосибирской области. Объекты планируются к вводу в 2018 году.

Как отметили ИА REGNUM в правительстве Новосибирской области, строительство запланировано в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015−2020 годы. Субсидия предоставляется для реализации приоритетной программы «Ипотека и арендное жилье», утверждённой президиумом совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа «Ипотека и арендное жильё» включена в перечень основных направлений стратегического развития станы до 2018 года и на период до 2025 года.

Ранее исполняющий обязанности начальника департамента образования мэрии города Новосибирска Рамиль Ахметгареев, заявлял, что в городе до 2025 года построят 15 новых школ. По словам чиновника, Новосибирск вошел в федеральную программу создания новых мест для школьников. Власти подсчитали, что создание одного школьного места обходится в 800 тысяч рублей. 70% финансирования Новосибирск получит из федерального бюджета.

В Новосибирской области по данным министерства образования, науки и инновационной политики региона насчитывается 1001 школа.