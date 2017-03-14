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11:29 (мск), источник: РБК

Орешкин назвал рубль слишком крепким

Курс рубля, по словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, остается выше фундаментальных значений, что приводит к занижению инфляции.

Источник: РИА "Новости"

Рубль по-прежнему остается более крепким, чем следовало бы, исходя из фундаментальных значений, полагает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Когда именно курс рубля может прийти в соответствие с фундаментальными факторами, министр не сказал, отметив, что это будет зависеть от состояния платежного баланса.

«Инфляция сейчас идет ниже наших ожиданий по ряду причин, в том числе потому что обменный курс идет ниже наших ожиданий. Курс отклонился от фундаментальных значений, это отклонение сохраняется», — отметил Орешкин (цитата по «Интерфаксу»).

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В середине февраля, после того как курс доллара опустился до полуторагодового минимума в 56,55 руб., глава Минэкономразвития выразил уверенность в том, что рубль скоро начнет слабеть.

«Мы считаем, что укрепление [рубля], которое мы видим на рынке, носит краткосрочный характер и не связано с фундаментальными факторами. В целом мы ожидаем, что в ближайшее время будет некоторое ослабление рубля и затем его стабилизация», — заявил Орешкин 17 февраля после проведенного президентом России совещания с министрами.

На фоне этого заявления доллар в тот же день подорожал до 58,55 руб. а в начале марта его курс поднялся ​выше 59 руб. Тем не менее, инфляция в феврале 2017 года опустилась до исторического минимума для этого месяца (0,2%). Центробанк, отвечая на запрос РБК, назвал уровень инфляции «очень низким», отнеся к числу причин его снижения и укрепление рубля.

В разговоре с журналистами Орешкин 14 марта отметил необходимость понимать то, что для Центрального банка важна не столько инфляция этого года, сколько «ситуация с инфляционными ожиданиями и ожиданиями долгосрочной динамики инфляции».

«Если по текущему году мы идём лучше ожиданий, то что касается долгосрочной истории — она все равно пока ещё не решена», — сказал Орешкин, комментируя свои ожидания в отношении намеченного на 24 марта заседания совета директоров ЦБ, на котором может быть принято решение об изменении уровня процентной ставки.55 руб., оставаясь выше уровня закрытия торгов 13 марта. Курс евро во вторник достиг на максимуме отметки 62,825 руб.

Комментарии
13
А Б
Самой главной в этом сообщении является мысль главы Минэкономразвития Орешкина о том, что инфляция слишком низка. Это говорит о том, что власть будет стремится повысить её, что, в свою очередь, отразится на повышении цен на услуги и товары. Население вынуждено будет платить за всё больше, таким образом будут изыматься его деньги. Воистину нет предела изобретательности власти в вопросах повышения благосостояния народа.
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Свин .
крепкий потому что деревянный - не то что синтепоновые евро
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ASHHABAD
Валерий Малютин, Одного закрыли другого в обойму зарядили. Им чем больше масса "деревянные" в обмене на нефте$, тем проще насытить дырявый бюджет.
Если РФ колония США, давно пора переходить на $, рубль хоть и деревянный, но утонул давно, и предатели пляшут и издеваются над бедолагой. К лету еще оду смертельную капельницу поставят с мышьяком, выпустив 200р и 2000р. Если ОН сказал надо, значит надо..
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