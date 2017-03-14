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12:02 (мск), источник: NewsKo

Пермское УФАС выдало предупреждение МУП «Пермгорэлектротранс»

Пермское УФАС России направило в адрес МУП «Пермгорэлектротранс» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.

С заявлением на действия муниципального предприятия обратилось ООО «Инновационные решения». Организация утверждает, что «Пермгорэлектротранс» уклоняется от заключения договора на размещение воздушно-кабельной линии связи на опорах «ПГЭТ» на 2017 год. Кроме того, по информации заявителя, «Пермгорэлектротранс» ещё 22 ноября 2016 года уведомило ООО «Инновационные решения» о расторжении договора от 2015 года без указания причин.

Теперь МУП «Пермгорэлектротранс» обязано заключить договор с ООО «Инновационные решения» и уведомить об этом антимонопольную службу. Отказ повлечёт за собой возбуждение в отношении МУП «ПГЭТ» дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и нарушения ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».

Источник — Пермское УФАС России.

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