Пермское УФАС выдало предупреждение МУП «Пермгорэлектротранс»
Пермское УФАС России направило в адрес МУП «Пермгорэлектротранс» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Пермское УФАС России направило в адрес МУП «Пермгорэлектротранс» предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного законодательства.
С заявлением на действия муниципального предприятия обратилось ООО «Инновационные решения». Организация утверждает, что «Пермгорэлектротранс» уклоняется от заключения договора на размещение
Теперь МУП «Пермгорэлектротранс» обязано заключить договор с ООО «Инновационные решения» и уведомить об этом антимонопольную службу. Отказ повлечёт за собой возбуждение в отношении МУП «ПГЭТ» дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и нарушения ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции».
Источник — Пермское УФАС России.