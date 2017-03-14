Число предприятий, подозреваемых в выбросе одоранта в Омске, выросло до семи

Следствие в Омске расширило круг предприятий, которые проверяются в связи со значительным превышением концентрации этилмеркаптана в воздухе, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Семь производств уже проверены, в числе первых назывались ОАО «Газпромнефть — Омский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод». Предварительно установлено, что нештатных ситуаций там не было. Специалисты отрабатывают остальные компании.

Позднее федеральный Проверку сообщил, что передвижные лаборатории производят оперативный отбор проб воздуха и на территории промышленной зоны города, где расположены предприятия ОАО «Омский каучук», ООО «СГ — трейдинг» и АГЗС, а также в санитарно-защитной зоне Омска.

Жители Омска с четверга начали жаловаться на запах газа в черте города. Запах ощущался сразу в нескольких районах, люди жаловались, что от него болит голова. Специалисты Росприроднадзора по результатам проб воздуха зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по одоранту «этилмеркаптан».

Этилмеркаптан, благодаря сильному запаху, используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. Газ является токсичным, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ и относится к третьему классу опасности. В больших количествах он вызывает головную боль, тошноту и потерю координации.

СУ СКР по Омской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 251 Уголовного кодекса РФ «Загрязнение атмосферы».