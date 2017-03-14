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11:44 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Проект микрорайона «Слобода Весны» в Красноярске отправили на доработку

Документ отправлен на доработку.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отклонил новый вариант проекта планировки мкрн Слобода Весны, предполагающий строительство на левобережье трамвайных путей и транспортно-пересадочного узла.

В конце января мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки жилого района «Слобода Весны». Проектировщики предложили вернуть на левый берег рельсы для электротранспорта. Его планируют пустить по Октябрьскому мосту и ул. Авиаторов, после чего пути разойдутся: одна ветка пойдет на ул. 9 Мая, другая — на ул. Петра Подзолкова. В проекте также обозначено строительство трех автомобильных развязок и двух крупных подземных переходов.

Планируется, что в новом микрорайоне будут жить около 16 тыс. человек. Также предусмотрено возведение детсадов, школ, поликлиник, спортивных центров и кинотеатров.

Проект застройки в 2013 году подготовил «Гражданпроект». После этого был утвержден новый генеральный план и правила землепользования и застройки. Во время общественных слушаний за проект проголосовали 70 человек, против — 1. Однако также было предложено больше десятка замечаний и предложений.

По итогам слушаний комиссия при администрации рекомендовала отправить проект на доработку. Данное предложение нашло отражение в постановлении, которое подписал мэр Эдхам Акбулатов.

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