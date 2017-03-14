Проект микрорайона «Слобода Весны» в Красноярске отправили на доработку
Документ отправлен на доработку.
Документ отправлен на доработку.
Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов отклонил новый вариант проекта планировки мкрн Слобода Весны, предполагающий строительство на левобережье трамвайных путей и
В конце января мэрия вынесла на общественные обсуждения проект планировки жилого района «Слобода Весны». Проектировщики предложили вернуть на левый берег рельсы для электротранспорта. Его планируют пустить по Октябрьскому мосту и ул. Авиаторов, после чего пути разойдутся: одна ветка пойдет на ул. 9 Мая, другая — на ул. Петра Подзолкова. В проекте также обозначено строительство трех автомобильных развязок и двух крупных подземных переходов.
Планируется, что в новом микрорайоне будут жить около 16 тыс. человек. Также предусмотрено возведение детсадов, школ, поликлиник, спортивных центров и кинотеатров.
Проект застройки в 2013 году подготовил «Гражданпроект». После этого был утвержден новый генеральный план и правила землепользования и застройки. Во время общественных слушаний за проект проголосовали 70 человек, против — 1. Однако также было предложено больше десятка замечаний и предложений.
По итогам слушаний комиссия при администрации рекомендовала отправить проект на доработку. Данное предложение нашло отражение в постановлении, которое подписал мэр Эдхам Акбулатов.