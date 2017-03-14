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11:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Катангском районе нефтеразведчики чуть не снесли село

В Катангском районе одна из нефтеразведочных компаний начала оформлять документы на лицензионный участок, центр которого располагался в селе Хамакар.

Источник: Reuters

Как сообщает в марте 2017 года газета «Правда Севера» со ссылкой на мэра Сергея Чонского, если бы власти вовремя не спохватились, нефтяники просто снесли бы село, потому что дома там ни у кого не оформлены в собственность, и жителям просто не на что претендовать.

Село стоит на реке Нижняя Тунгуска. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нём жили 99 человек, из них 46 мужчин и 53 женщин.

Почти везде в районе ничего не строят, пишет газета: «Множество заброшенных домов пустыми глазницами таращатся в улицу. Они, эти дома — главный материал для растаскивания. Дома потихоньку разбирают — на пиломатериал, дрова. Из-за одного такого разгорелся жаркий спор в Наканно. Дом, в хорошем состоянии, отдали школе — разобрать и использовать материал в ремонте. Но на этот же дом претендует молодая семья директора клуба. В семье двое ребятишек и третий на подходе. Обе стороны спора формально правы — и школу-садик ремонтировать надо, и семье с детьми нужны жилищные улучшения. Заднюю никто включать не хочет. В итоге мэр района взялся быть третейским судьёй. Но дело даже не в этом конфликте, он просто иллюстрация к тому, что на катангском Севере, как и везде в районе, беда с оформленной собственностью. Непонятно кто старый хозяин, и на брошенные дома спонтанно возникают несколько новых».

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