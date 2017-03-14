В Катангском районе нефтеразведчики чуть не снесли село
В Катангском районе одна из нефтеразведочных компаний начала оформлять документы на лицензионный участок, центр которого располагался в селе Хамакар.
В Катангском районе одна из нефтеразведочных компаний начала оформлять документы на лицензионный участок, центр которого располагался в селе Хамакар.
Как сообщает в марте 2017 года газета «Правда Севера» со ссылкой на мэра Сергея Чонского, если бы власти вовремя не спохватились, нефтяники просто снесли бы село, потому что дома там ни у кого не оформлены в собственность, и жителям просто не на что претендовать.
Село стоит на реке Нижняя Тунгуска. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нём жили 99 человек, из них 46 мужчин и 53 женщин.
Почти везде в районе ничего не строят, пишет газета: «Множество заброшенных домов пустыми глазницами таращатся в улицу. Они, эти дома — главный материал для растаскивания. Дома потихоньку разбирают — на пиломатериал, дрова.