В Катангском районе нефтеразведчики чуть не снесли село

Как сообщает в марте 2017 года газета «Правда Севера» со ссылкой на мэра Сергея Чонского, если бы власти вовремя не спохватились, нефтяники просто снесли бы село, потому что дома там ни у кого не оформлены в собственность, и жителям просто не на что претендовать.

Село стоит на реке Нижняя Тунгуска. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в нём жили 99 человек, из них 46 мужчин и 53 женщин.