В 2017 году на ремонт дорог в Прикамье могут выделить 2,3 млрд рублей

И.о. губернатора Прикамья предложил внести изменения в бюджет региона на 2017−2019 гг. Он намерен добиться увеличения расходов на социальную сферу и строительство дорог.

Согласно предложению главы региона, в 2017 году на строительство и ремон трасс выделят 2,3 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей пойдут муниципалитетам. Также 509 млн рублей власти хотят выделить на создание новых автодорог. К примеру, на обустройство второй очереди Восточного обхода предлагают потратить 314 млн рублей.

Общий объем регионального дорожного фонда в этом году может составить 9,8 млрд рублей, что на 2,2 млрд больше показателя прошлого года.

«Все средства должны уйти в работу, необходимо привести в должное состояние 300 км местных автодорог. Это серьезная цифра — и люди должны увидеть результат этой масштабной работы», — заметил Максим Решетников.

В ближайшее время предложенные поправки рассмотрят на отраслевых комиссиях ЗС, после чего их будут принимать депутаты краевого парламента.