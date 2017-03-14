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13:11 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Краснодара утвердили первые линии наземного метро

В администрации Краснодара определены места строительства новых платформ, перехватывающих парковок и остановок общественного транспорта. Об этом 14 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель проекта «Наземка — наземное метро» Евгений Змиев.

«Вместе с РЖД, администрацией Краснодара и ОАО “Кубань Экспресс-Пригород” мы выбрали места строительства новых 14 платформ и 12 перехватывающих парковок. Решили вопрос о приближении или обустройстве новых остановок общественного транспорта новым станциям наземного метро. Также определили, что первоочередными линиями запуска будут направления “Титаровка-Северская” и “Северская-Васюринская”. Работать метро начнет только после открытия всех новых платформ, приближения остановок общественного транспорта и строительства перехватывающих парковок и одновременно с запуском локальных подвозяще-развозящих маршрутов автобусов», — пояснил Змиев.

По его словам, не все руководители районов, где будет проходить ветка метро, принимают активное участие в проекте: «Ближний радиус наземного метро Краснодарской агломерации включает в себя, помимо города Краснодара, Динской район, через него идут три ветки, Северской район и Тахтамукайский район Республики Адыгея (одна ветка). Администрациям этих районов предстоит та же работа, что сейчас ведется администрацией Краснодара, если им конечно интересно скорейшее создание беспробочного транспортного сервиса для своих жителей. Однако власти этих районов не проявляют инициативы в своём участии в проекте и не обращаются к нам, разработчикам проекта, для его изучения и открытия своих фронтов работ».

Напомним, реализация проекта «Наземное метро — Наземка» в Краснодаре требует чуть более 100 млн рублей. Запуск всех линий, по мнению разработчиков, позволит городу избавиться от автомобильных пробок. Ожидается, что более 40 тысяч человек, которые сейчас въезжают и выезжают из города ежедневно, будут пользоваться «Наземкой».

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