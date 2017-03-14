Индексация-2017: на сколько с 1 апреля повысятся пенсии в Молдове

Представители министерства труда, социальной защиты и семьи, а также Национальной кассы социального страхования проинформировали главу кабмина о предпринятых мерах и последующих шагах на пути реализации реформы пенсионной реформы.

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип потребовал, чтобы госструктуры, ответственные за внедрение пенсионной реформы, максимально мобилизовались и уложились в предусмотренные сроки так, чтобы с 1 апреля 2017 года произошли перерасчет и индексация пенсий.

На данном этапе аннулированы привилегии по установлению специальных пенсий для некоторых категорий граждан, депутатов, членов правительства, госслужащих, местных избранников, и был обеспечен переход полномочий по установлению пенсий из шести госучреждений в одно — Национальную кассу социального страхования. Также, была проведена работа по подготовке нормативной базы и информационной системы для реализации следующего этапа реформы.

Таким образом, с 1 апреля 2017 года пенсии будут устанавливаться в соответствии с новой формулой расчета. Параллельно, будет осуществлен перерасчет пенсий, установленных в 2001—2008 годах. Под перерасчет попадут более 80 тысяч человек.

Также пенсия будет проиндексирована на 6,8%, а минимальная пенсия увеличится с 961 леев до тысячи 26 леев. Больше всего — на 21% — возрастет минимальная пенсия для лиц, работавших в аграрном секторе.

Премьер поручил срочно подготовить решения правительства о перерасчете и об индексации пенсий, с тем, чтобы они были утверждены на следующем заседании правительства.

В Молдове проживает более 690 тысяч пенсионеров. В 2016 году средняя пенсия в стране составляла порядка тысячи 300 леев. Тогда как прожиточный минимум, рассчитанный на одного пенсионера, составляет тысяча 523,6 леев.