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11:53 (мск), источник: Tengrinews

В квитанциях за коммуналку в Алматы появилась новая услуга

В мартовских квитанциях от ИВЦ на оплату коммунальных услуг собственники обнаружили новую строку «Страхование недвижимости».

Источник: Tengrinews

В алматинских квитанциях на оплату коммунальных услуг появилась новая строка «Страхование недвижимости, пишет «Крыша».

В мартовских квитанциях от ИВЦ на оплату коммунальных услуг собственники обнаружили новую строку «Страхование недвижимости», плата по которой составляет от 95 до 295 тенге.

«К нам обратилась с предложением одна из страховых компаний и предложила внести такую строку. Все подробности по оплате указаны на обороте квитанции. Мы посчитали, что эта услуга актуальна на сегодняшний день, когда соседи заливают квартиры друг друга, а возмещение ущерба приходится ждать подолгу либо вовсе добиваться через суд», — пояснила директор ТОО «ИВЦ» Валентина Резникова.

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Плата добровольная, то есть никакой новой обязанности у горожан не появилось. В страховой компании заявили, что тем, кто будет ежемесячно платить по новой графе, будут выплачивать компенсацию при наступлении страхового случая.

«Мы запустили акцию с двумя вариантами платы: по 95 и 295 тенге ежемесячно. Внося эти суммы, собственник может рассчитывать на выплаты в сумме 50 000 или до 150 000 тенге в месяц при пожарах или затоплениях. При этом неважно, кто станет виновником: сам хозяин или его сосед. При возникновении страхового случая в течение трех дней нужно обратиться к нам, написать заявление, предоставить все документы на жилье. В каждом случае проводится оценка ущерба. Оцениваться будет только коробка жилья и внутренняя отделка: потолок, стены, пол. Возмещения за мебель, технику не производятся. Выплачивать компенсацию мы намерены в течение десяти дней после выяснения всех подробностей», — рассказали в call-центре страховой компании — инициатора услуги.

Отметим, что в квитанциях ИВЦ есть несколько услуг, которые оплачиваются потребителем добровольно. Это юридические услуги (25 тенге в месяц), справочная 188 (90 тенге в месяц), справочная о вакансиях (85 тенге в месяц). По словам главы Национальной лиги потребителей Светланы Романовской, в законодательстве Казахстана не регламентировано, что должно быть в квитанциях об оплате коммунальных услуг.

«Прямых запретов нет. Я постоянно говорю потребителям: прежде чем оплачивать и заполнять квитанцию, нужно изучить правомерность оплаты. Если кого-то раздражает появление новых строк, он может обратиться в ИВЦ с заявлением, чтобы эти графы убрали из его квитанций. Договор вы не заключали, поэтому можете не платить. Но если вы оплатили, то вы автоматом заключили договор, с которым, скорее всего, можно ознакомиться на сайте услугодателя», — пояснила Светлана Романовская.

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