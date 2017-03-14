В квитанциях за коммуналку в Алматы появилась новая услуга

«К нам обратилась с предложением одна из страховых компаний и предложила внести такую строку. Все подробности по оплате указаны на обороте квитанции. Мы посчитали, что эта услуга актуальна на сегодняшний день, когда соседи заливают квартиры друг друга, а возмещение ущерба приходится ждать подолгу либо вовсе добиваться через суд», — пояснила директор ТОО «ИВЦ» Валентина Резникова.

В мартовских квитанциях от ИВЦ на оплату коммунальных услуг собственники обнаружили новую строку «Страхование недвижимости», плата по которой составляет от 95 до 295 тенге.

Плата добровольная, то есть никакой новой обязанности у горожан не появилось. В страховой компании заявили, что тем, кто будет ежемесячно платить по новой графе, будут выплачивать компенсацию при наступлении страхового случая.

«Мы запустили акцию с двумя вариантами платы: по 95 и 295 тенге ежемесячно. Внося эти суммы, собственник может рассчитывать на выплаты в сумме 50 000 или до 150 000 тенге в месяц при пожарах или затоплениях. При этом неважно, кто станет виновником: сам хозяин или его сосед. При возникновении страхового случая в течение трех дней нужно обратиться к нам, написать заявление, предоставить все документы на жилье. В каждом случае проводится оценка ущерба. Оцениваться будет только коробка жилья и внутренняя отделка: потолок, стены, пол. Возмещения за мебель, технику не производятся. Выплачивать компенсацию мы намерены в течение десяти дней после выяснения всех подробностей», — рассказали в call-центре страховой компании — инициатора услуги.

Отметим, что в квитанциях ИВЦ есть несколько услуг, которые оплачиваются потребителем добровольно. Это юридические услуги (25 тенге в месяц), справочная 188 (90 тенге в месяц), справочная о вакансиях (85 тенге в месяц). По словам главы Национальной лиги потребителей Светланы Романовской, в законодательстве Казахстана не регламентировано, что должно быть в квитанциях об оплате коммунальных услуг.