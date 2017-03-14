Почти 7 млрд рублей допдоходов направит Свердловская область на дороги и соцсферу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Свердловская область направит 6,8 млрд рублей дополнительных доходов на дороги и социальную сферу, сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

«Последовательная работа региона по мобилизации бюджетных доходов, участие в федеральных программах и устойчивая работа промышленных предприятий позволили увеличить доходы региональной казны на 6,8 млрд рублей. Дополнительные средства планируется направить на дороги, здравоохранение и строительство», — говорится в сообщении.

По данным вице-губернатора, министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на 2,4 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 4,5 млрд. «Увеличен прогноз по налогу на прибыль организаций — на 1,6 млрд рублей с учетом прогнозов дополнительных поступлений от крупнейших налогоплательщиков. Прогноз по акцизам увеличился на 861,7 млн рублей», — пояснила она.

По информации властей, объем расходов региона в 2017 году увеличится на 9,2 млрд рублей. В том числе 2,4 млрд рублей приходится на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Свердловской области. Также увеличены расходы на 900 млн рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов по соглашению о сотрудничестве между ГК «Росатом» в рамках дополнительных налоговых поступлений от организаций, входящих в сферу влияния корпорации.

Протокол о реализации мероприятий в 2017 году был подписан губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и заместителем гендиректора ГК «Росатом» Сергеем Новиковым 27 февраля в Сочи в рамках соглашения о сотрудничестве по обеспечению развития трех «атомных» городов региона.

Также увеличены расходы на здравоохранение, строительство объектов культуры, образования и спорта, реализацию программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Верхний предел госдолга региона снижен на 3,6 млрд рублей.